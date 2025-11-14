 Aller au contenu principal
StubHub chute à son plus bas niveau après l'introduction en bourse après que les résultats positifs du troisième trimestre n'aient pas apaisé les craintes concernant les perspectives d'avenir
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de la plateforme de vente de billets StubHub Holdings STUB.N plongent de 23,33 % à 14,43 $, atteignant un nouveau plancher après l'introduction en bourse

** STUB ne donne pas de perspectives pour le 4ème trimestre, mais annonce un chiffre d'affaires de 468 millions de dollars pour le 3ème trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 461,08 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société de courtage BofA déclare que les commentaires indiquent moins de visibilité sur le calendrier de la tournée 2026; elle signale des risques liés à la réglementation américaine sur la billetterie et à l'expiration prochaine de la période de blocage

** BofA abaisse sa note de "achat" à "neutre", réduit son objectif de cours à 19 $ contre 25 $; abaisse ses estimations des ventes brutes de marchandises pour le 4e trimestre à 12,7 milliards de dollars, contre 13,3 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 14,5 % depuis leurs débuts en septembre

