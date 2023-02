Stu Bergen nommé administrateur du Conseil d’administration de Deezer SA

Paris, 28 février 2023 – Deezer (Euronext Paris : DEEZR) annonce aujourd’hui la nomination de Stu Bergen en qualité d’administrateur du Conseil d’administration, avec effet immédiatement.



Stu Bergen a été coopté par le Conseil d’administration pour remplacer Amanda Cameron, initialement désignée par Access Industries lors de l’introduction en Bourse de Deezer. Amanda Cameron a démissionné de son poste d’administratrice le 28 février 2023 par contraintes d’agenda en souhaitant donner priorité à d’autres projets dans l’industrie de la musique.



Sous réserve d’approbation de sa nomination par la prochaine assemblée générale des actionnaires, le mandat de Stu Bergen s’étendra sur la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.



Iris Knobloch, Présidente du Conseil d’administration de Deezer, a commenté: « Stu va apporter une contribution précieuse au Conseil de Deezer avec son excellente expérience pluridisciplinaire au sein des plus grandes maisons de disque. Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier Amanda

pour son excellente collaboration durant son mandat. Elle a apporté des éclairages appréciables et très utiles en tant qu’artiste, productrice et femme d’affaires dans l’industrie musicale. »