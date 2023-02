Strike Magazine : Turbos et Futures à la loupe...

Strike Février 2023

Les investisseurs Turbos ou Futures partagent tous deux le même objectif : obtenir une exposition linéaire avec un effet de levier à un sous-jacent. Ces deux supports d'investissements partagent de nombreux points communs mais aussi des différences notables :

Origine : les Turbos sont émis par un établissement bancaire alors que les Futures sont directement émis par une bourse.

Liquidité : l'émetteur d'un Turbo en assure la liquidité, c'est-à-dire qu'un investisseur pourra acheter ou revendre son Turbo à sa guise avec l'émetteur comme contrepartie. Sur les Futures la liquidité dépend de l'intérêt d'autres investisseurs, elle peut donc varier dans le temps.

Spread : le spread des Turbos est standardisé et relativement stable, le spread des Futures varie en fonction des ordres des investisseurs qui changent en continu.

Taille du contrat : les Turbos peuvent être échangés à l'unité et le prix d'un produit varie en général de quelques centimes à quelques dizaines d'euros. Le prix d'un Future est souvent beaucoup plus élevé. Un Future CAC correspond ainsi à 10 fois la valeur de l'indice, 68 000 EUR au cours actuel.

Horaires de cotation : les Turbos, comme tous les Produits de Bourse, sont échangeables de 08 h 00 à 18 h 30 sur Euronext et jusqu'à 22 h 00 chez certains courtiers. Les horaires de cotation des Futures diffèrent pour chaque contrat.

Maturité : l'investisseur Turbo peut choisir un produit avec une date de maturité (Turbo classique) ou sans maturité définie (Turbos Illimité, BEST ou Smart). Les Futures ont quant à eux toujours une maturité. Un investisseur souhaitant maintenir son exposition sur un Future au-delà de la maturité devra donc revendre sa position et en initier une nouvelle sur un future avec une date de maturité plus lointaine (roll).

Coûts de transactions : ils dépendent de l'intermédiaire utilisé et de la taille de l'ordre. Certains courtiers ne facturent pas les ordres sur les Turbos.

Diversité : il existe plus de 800 sous-jacents Turbos disponibles sur toutes classes d'actifs (Indices, actions, FX, Taux, Commodités…). L'offre Future dépend des courtiers mais se limite en général aux indices et Commodités.

Risque Maximum : la perte maximale d'un investisseur Turbo est égal au montant de la prime investi. Pour un Future, l'intermédiaire financier demandera une marge initiale pour initier la position. Il s'assurera par ailleurs du maintien d'un certain niveau de marge tant que la position restera ouverte. Si la valeur de la position devient inférieure au niveau requis, un appel de marge sera effectué. Les niveaux de marge demandés dépendent de l'intermédiaire considéré.

Accessibilité : tous les courtiers proposent via le compte titre l'accès aux Turbos. L'accès aux Futures n'est possible que chez quelques intermédiaires.

Arnaud Courtois

Société Générale Produits de Bourse, 18 janvier 2023

