Strike Magazine Avril 2025 : le réveil de l'euro met-il fin au rêve américain ?

Strike Avril 2025

Début mars, l'EUR/USD a progressé de plus de 6 %, passant de 1,03 à 1,09 dollar. Le mouvement a été brutal et son impact certain sur les produits de Bourse libellés dans la devise de l'oncle Sam. Mais de quel impact s'agit-il ? La hausse de l'euro-dollars est-elle la hausse de l'euro ou la hausse du dollar ou bien les deux ? Et comme porteur d'un produit sur un sous-jacent en dollars, bénéficie-t-on de la hausse de l'euro ou de la hausse du dollar ? L'effet de levier s'applique-t-il aussi aux mouvements de devises ?

Avant toute chose, il faut comprendre que les devises cotent en paire, à savoir les unes contre les autres ! Pour la paire EUR/USD (on dit euro-dollars ou euro contre dollar), il s'agit de la valeur de 1 euro, en dollars, en ce moment* 1 euro = 1,09 dollar. Donc, quand l'EUR/USD monte et passe de 1,03 à 1,09 dollar, l'euro monte et le dollar baisse : avec 1 EUR on détient plus de dollars qu'auparavant et, inversement, la valeur unitaire d'un dollar en euro diminue (1/1,09) < (1/1,03).

Quand on détient un produit de bourse en USD, que se passe-t-il ? Un produit de bourse sur un sous-jacent coté en dollars portera un risque de change. Le portefeuille d'un investisseur français, libellé EUR et détenant des produits de bourse dont le sous-jacent est libellé en USD, bénéficiera de la hausse du dollar contre l'euro et donc de la baisse de

la paire de devise EUR/USD. Donc le mois dernier, quand l'EUR/USD est monté de 1,03 à 1,09 dollar, c'est comme si l'investisseur avait changé ses euros en dollars à 1,03 dollar lors de l'achat de son produit, puis converti ses dollars en euros à 1,09 dollar quand il l'a vendu, le tout dans une opération perdante d'un point de vue du taux de change.

Heureusement, l'effet de levier ne s'applique pas sur la devise du sous-jacent** mais uniquement sur les mouvements du cours du sous-jacent. On peut donc être perdant ou gagnant sur le mouvement du sous-jacent et, de la même manière, perdant ou gagnant sur la devise, le tout dans des mouvements indépendants l'un de l'autre. Non, le réveil de l'euro ne met donc pas fin au rêve américain sur les produits de Bourse mais soyez attentif, l'impact de la devise n'est pas nul ! Intéressez-vous plutôt aux produits « quanto » qui sont couverts contre le risque de change***.

Thibaud Renoult

Société Générale Produits de Bourse, 19 mars 2025

* L'EUR/USD cote 1,0934 USD le 18-03-25

** À l'exception des produits sur devise avec des situations parfois paradoxales… ! Un produit de type Call sur l'EUR/USD, dont la finalité est de bénéficier de la hausse de l'EUR contre l'USD mais dont le sous-jacent est libellé en USD, bénéficiera en parallèle de la hausse de l'USD et donc de la baisse de l'EUR mais sans effet de levier…

***Sur indices US uniquement

