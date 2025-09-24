Street View : Micron devrait bénéficier de la demande de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Micron Technology MU.O a prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations du marché mardi, pariant sur une demande en plein essor pour ses puces de mémoire à large bande passante, ou HBM, alors que la course pour dominer la technologie de l'IA s'intensifie

** Actions en baisse de 1,1 % à 164,56 $ avant la mise sur le marché

FOCUS SUR L'ACTIVITÉ DES PUCES HBM

** Piper Sandler ("surpondérer", PT: 200 $) estime que la surperformance dans le segment des centres de données va se poursuivre; dit que Micron est bien placé pour gagner des parts de marché avec ses puces HBM

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 220 $) prévoit que la configuration des prix et de la demande de la société restera favorable jusqu'à l'année civile 2026

** Nous nous attendons à ce que Micron commande un minimum de 22%-23% de part de marché HBM au cours de l'année civile 2026, avec une part réalisée susceptible de dépasser ce niveau" - J.P.Morgan

** Deutsche Bank ("acheter", PT: 200 $) dit que malgré l'incertitude autour des accords de prix HBM en 2026, le prix HBM sera "moins un vent contraire que beaucoup d'investisseurs ne le craignent"

** Citigroup ("acheter", PT: 200 $) ne voit pas de concurrence de Samsung à l'horizon pour son activité HBM