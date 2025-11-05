Street View : Les ambitions d'AMD en matière d'IA sous les feux de la rampe avant la journée des analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Advanced Micro Devices AMD.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations du marché mardi, en pariant sur l'expansion de l'infrastructure des centres de données, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, pour stimuler la demande de ses puces d'intelligence artificielle

** Les actions ont baissé d'environ 4 % à 240,23 $ avant la mise sur le marché

LES QUESTIONS CONCERNANT LE LEVIER D'EXPLOITATION PERSISTENT

** Morgan Stanley ("equal weight", PT: $260) dit que "l'accent est clairement mis sur les produits à échelle de rack de l'année prochaine"

** J.P.Morgan ("neutre", PT: $270) déclare qu'AMD continue de faire feu de tout bois dans toutes ses branches d'activité, les centres de données se distinguant à nouveau au second semestre 2025

** JPM ajoute toutefois que les questions relatives à l'effet de levier opérationnel persistent

** Jefferies ("buy", PT: $300) déclare que les dépenses d'exploitation sont un peu plus élevées, mais qu'elles sont largement axées sur la R&D et qu'il faut s'y attendre car AMD travaille à la montée en puissance des produits de nouvelle génération pour l'IA et les centres de données, avec un potentiel d'effet de levier plus significatif au second semestre 2026

** TD Cowen ("buy", PT: $290) déclare "entre l'accord OpenAI du mois dernier, la journée des analystes de la semaine prochaine et un rallye de >50% en un mois, la hausse d'AMD est probablement reléguée au second plan"

** Ajoute qu'AMD fait tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer la confiance dans sa capacité à faire passer les ventes de puces Instinct de ~6-7 milliards de dollars actuellement à des dizaines de milliards en 2027, grâce à OpenAI et à d'autres clients