Street View : Le retour d'Intel n'est pas encore acquis

24 octobre - ** Intel INTC.O a dépassé les attentes pour le bénéfice du trimestre de septembre, les mesures drastiques de réduction des coûts prises par le directeur général Lip-Bu Tan ayant permis de consolider les finances de l'entreprise, qui fait l'objet d'une série d'investissements de premier plan

** Actions en hausse de 8,2 % avant la mise sur le marché

BEAUCOUP DE CHOSES RESTENT À FAIRE

** Bernstein ("market perform", PT: $35) dit, "nous comprenons le désir de crier victoire pour l'entreprise en difficulté, mais ce combat est loin d'être terminé; peut-être vaut-il mieux appeler cela un match nul pour l'instant"

** TD Cowen ("hold", PT: $38) dit qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les fondamentaux rattrapent la narration et le prix de l'action

** Morgan Stanley ("equal weight," PT: $38) dit "nous aimons certaines des nouvelles directions, mais nous continuons à nous concentrer sur l'activité principale du CPU et sur la feuille de route, où nous recherchons des points de preuve"

** J.P.Morgan ("underweight", PT: $30) considère qu'Intel risque de perdre encore des parts dans ses activités de produits, avec une activité de fonderie externe qui n'a pas encore fait ses preuves et qui n'a rencontré qu'un succès très limité auprès des clients