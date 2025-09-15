Streamwide, VusionGroup, Wendel...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Assystem

Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Exail Technologies

Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%. Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

Groupe ADP

Au mois d'août, le trafic sur les plateformes aéroportuaires gérées par Groupe ADP a progressé de 3 %, pour un total de 37,2 millions de passagers. L'entreprise précise que depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par la réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie Air India, ainsi que par la fermeture pour travaux de l'une des pistes de ce même aéroport. Depuis le début de l'année, le trafic est en hausse de 4,2 %, à 252,593 millions de passagers.

Implanet

Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Streamwide a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin, faisant ressortir un résultat net de 2,12 millions d'euros en croissance de 42%. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a vu son Ebitda progresser de 35% à 6,35 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève à 11,46 millions d'euros en amélioration de 24%. La trésorerie nette est de 8,1 millions d'euros et augmente de 1,2 million d'euros au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.

Vallourec

Vallourec annonce la nomination de Jérôme Favre au poste de directeur business line OCTG, services et accessoires. Il rejoint le comité exécutif et prend ses fonctions à compter de ce 15 septembre. Jérôme Favre pilotait auparavant les ventes OCTG Hémisphère Est. Il succède à Laurent Dubedout. Jérôme et Laurent " coopéreront étroitement dans les prochaines semaines pour maintenir la dynamique de la stratégie commerciale du groupe dans le cadre d'une transition planifiée ".

VusionGroup

VusionGroup a rehaussé ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels solides. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce cible désormais une marge d'Ebitda ajusté en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024 contre de 100 à 200 points de base précédemment. En données ajustées, le chiffre d'affaires est anticipé à 1,5 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros auparavant.

Wendel

Wendel a annoncé le lancement de la cession des 23,3 millions d'actions Bureau Veritas sous-jacentes à l'obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026. Cette opération se fait dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé à des investisseurs qualifiés. A l'issue du placement, la détention de la société d'investissement au capital de Bureau Veritas sera ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.