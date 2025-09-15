 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 897,50
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Streamwide, VusionGroup, Wendel...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 15/09/2025 à 18:31

(AOF) - Assystem

Le groupe international d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Exail Technologies

Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%. Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

Groupe ADP

Au mois d'août, le trafic sur les plateformes aéroportuaires gérées par Groupe ADP a progressé de 3 %, pour un total de 37,2 millions de passagers. L'entreprise précise que depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par la réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie Air India, ainsi que par la fermeture pour travaux de l'une des pistes de ce même aéroport. Depuis le début de l'année, le trafic est en hausse de 4,2 %, à 252,593 millions de passagers.

Implanet

Le spécialiste d'implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique présentera ses résultats du premier semestre.

Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) communiquera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Streamwide a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin, faisant ressortir un résultat net de 2,12 millions d'euros en croissance de 42%. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a vu son Ebitda progresser de 35% à 6,35 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève à 11,46 millions d'euros en amélioration de 24%. La trésorerie nette est de 8,1 millions d'euros et augmente de 1,2 million d'euros au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du premier semestre.

Vallourec

Vallourec annonce la nomination de Jérôme Favre au poste de directeur business line OCTG, services et accessoires. Il rejoint le comité exécutif et prend ses fonctions à compter de ce 15 septembre. Jérôme Favre pilotait auparavant les ventes OCTG Hémisphère Est. Il succède à Laurent Dubedout. Jérôme et Laurent " coopéreront étroitement dans les prochaines semaines pour maintenir la dynamique de la stratégie commerciale du groupe dans le cadre d'une transition planifiée ".

VusionGroup

VusionGroup a rehaussé ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels solides. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce cible désormais une marge d'Ebitda ajusté en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024 contre de 100 à 200 points de base précédemment. En données ajustées, le chiffre d'affaires est anticipé à 1,5 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros auparavant.

Wendel

Wendel a annoncé le lancement de la cession des 23,3 millions d'actions Bureau Veritas sous-jacentes à l'obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026. Cette opération se fait dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé à des investisseurs qualifiés. A l'issue du placement, la détention de la société d'investissement au capital de Bureau Veritas sera ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ADP
113,4000 EUR Euronext Paris -0,26%
ASSYSTEM
46,9000 EUR Euronext Paris +0,75%
BOA CONCEPT
21,8000 EUR Euronext Paris +1,87%
EXAIL TECHNOLOGIES
119,0000 EUR Euronext Paris +2,76%
IMPLANET
0,3250 EUR Euronext Paris +6,56%
MAAT PHARMA
4,1100 EUR Euronext Paris -7,43%
STREAMWIDE
59,4000 EUR Euronext Paris -0,34%
TRANSGENE
1,1550 EUR Euronext Paris -5,33%
VALLOUREC
15,7600 EUR Euronext Paris -0,19%
VUSIONGROUP
212,0000 EUR Euronext Paris +2,12%
WENDEL
81,6500 EUR Euronext Paris -0,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 18:31:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank