Streamwide: le titre consolide malgré un C.A. annuel solide information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'action Streamwide perd du terrain mardi à la Bourse de Paris, victime de quelques prises de bénéfices après sa récente performance boursière, et ce en dépit de la publication d'un chiffre d'affaires annuel 2024 jugé solide.



Le spécialiste des communications critiques a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros au titre de l'exercice 2024, en progression de 8%.



Plusieurs analystes ont salué la performance du groupe, ceux d'Euroland ayant revu à la hausse leur objectif de cours à 38,2 euros, soit un potentiel haussier de 15%, tout en maintenant leur recommandation à l'achat sur le titre.



Les équipes de TP ICAP Midcap mentionnent pour leur part une croissance 'de plus en plus diversifiée' et légèrement meilleure que prévu.



'Au vu des projets embarqués et en cours de négociation, 2025 devrait logiquement être encore une année solide', ajoute la société de Bourse dans une note.



Si Streamwide juge que ses revenus actuellement anticipés pour l'année 2025 sont 'satisfaisants', le groupe indique que leur progression par rapport à ceux de 2024 n'est pas encore assurée.



Il évoque malgré tout une dynamique commerciale et des tendances observées en début d'année 'positives et prometteuses'.



Vers 14h30, le titre perdait toutefois 1,2%. Il affiche encore une hausse de plus de 20% sur les trois derniers mois.





