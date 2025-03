Streamwide : hausse de 8% du bénéfice net en 2024

(AOF) - Streamwide a enregistré en 2024 une hausse de 8% de son résultat net à 4,5 millions d'euros et une baisse de 3% de son résultat opérationnel courant à 5,42 millions d’euros. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a généré une marge opérationnelle courante de 26% contre 29% en 2023. Streamwide affiche des revenus annuels de 21 millions d'euros, en croissance de 8%.

"Comme indiqué début février 2025, le niveau des revenus annuels 2025 actuellement anticipé est satisfaisant", a déclaré Streamwide à propos de ses perspectives. "Si la croissance de ces revenus est désormais assurée, son ampleur demeure liée au calendrier de déploiement des différents projets en cours et à la signature de potentiels nouveaux marchés d'ici la fin de l'exercice".

L'objectif du groupe en 2025 est de développer ses projets à l'international, tout en accentuant encore la récurrence de ses revenus (commercialisation en mode SaaS - "Software As A Service").

"Les évolutions récentes du contexte diplomatique international pourraient redéfinir les relations et alliances transatlantiques et conduire à une augmentation significative des budgets européens de défense et de sécurité", note par ailleurs Streamwide. "Dans ce contexte, les déclarations de certains dirigeants européens, si elles sont mises en oeuvre, ouvrent une fenêtre d'opportunités pour le financement et le déploiement de solutions telles que celles proposées" par le groupe.

