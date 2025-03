STREAMWIDE : 2024 : NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE RENTABLE

REVENUS ANNUELS : 21,0 M€ (+1,5 M€)

RÉSULTAT OPÉ. COURANT AVANT AMORTISSEMENTS _ EBITDA : 11,6 M€ (+0,2 M€)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 5,5 M€ (-0,2 M€)

RÉSULTAT NET : 4,5 M€ (+0,3 M€)

TRÉSORERIE NETTE (HORS PASSIFS LOCATIFS) : 6,9 M€ (+0,5 M€)

STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce une nouvelle année de croissance rentable. Comme annoncé, les investissements effectués dans l'évolution des solutions team on mission et team on the run ont entraîné une hausse contrôlée des coûts, notamment salariaux. Cette augmentation a été compensée par la croissance de l'activité, ce qui a permis de dégager un résultat net de 4,5 M€, en croissance de +8% et représentant une marge nette de 21%. Avec son positionnement porteur et capitalisant sur son avance technologique et opérationnelle, STREAMWIDE confirme sa position de leader, bénéficiant d'une structure opérationnelle et financière solide lui permettant d'afficher des niveaux toujours élevés de rentabilité.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ FY 2024 %CA FY 2023 %CA Var. (K€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 14 658 70% 14 254 73% 404 3% Chiffre d'Affaires "Legacy" 6 346 30% 5 245 27% 1 101 21% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 21 004 19 499 1 505 8% Charges de Personnel -7 513 36% -6 444 33% -1 219 19% Charges Externes -2 835 13% -2 488 13% -346 14% Autres Charges / Produits 990 -5% 877 -4% 263 30% TOTAL CHARGES avant amortissements -9 358 -8 056 -1 302 16% ROC avant amortissements (*) 11 646 55% 11 443 59% 203 2% Dotations Amortissements et Dépréciations -6 195 -5 818 -377 6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 5 452 26% 5 626 29% -174 -3% Autres Charges / Produits opérationnels -1 4 -5 Charges / Produits financiers 273 -270 543 Charges / Produits d'impôts -1 232 -1 186 -46 RESULTAT NET 4 492 21% 4 174 21% 318 8%

(*) Le résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations. Le résultat opérationnel courant tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT).

(**) Les procédures d'audit des comptes consolidés annuels sont en cours.

INVESTISSEMENTS SOUTENUS ET MAINTIEN DES MARGES OPÉRATIONNELLES

Revenus annuels de 21,0 M€, en hausse de +1,5 M€ (+8%)

Les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus annuels augmentent de +3% (14,7 M€), représentent 70% des revenus annuels totaux du Groupe. Cette croissance (+0,4 M€) provient principalement des nombreux nouveaux projets validés fin 2023 et déployés en 2024. Plusieurs d'entre eux, en France, en Europe et au Moyen-Orient, illustrent la stratégie de STREAMWIDE de se diversifier vers le marché Entreprises afin de multiplier les relais de croissance, au-delà du marché de la sécurité publique. Les revenus du projet STORM atteignent 1,5 M€ en 2024, en baisse de -1,5 M€ par rapport à 2023. Toutefois, ils deviennent plus récurrents, grâce aux flux issus du support et de la maintenance des plateformes en production (contrat pluriannuel signé en mai 2022). Les revenus issus du partenariat avec Airbus Public Safety and Security diminuent également légèrement de -0,4 M€ en 2024, mais demeurent eux aussi récurrents (renégociation contractuelle fin 2023 couvrant la période 2024-2026).

Résultat opérationnel courant avant amortissements _ EBITDA : 11,6 M€

Comme déjà annoncé et anticipé, les investissements techniques (architecture, performance et robustesse) et humains (architectes et ingénieurs développeurs) ont été soutenus depuis plusieurs mois, pour renforcer la souveraineté, la sécurité, le suivi des standards de l'industrie (notamment 3GPP) et l'évolutivité des solutions proposées, notamment dans un contexte où l'ergonomie des postes de travail va fortement évoluer et intégrer l'Intelligence Artificielle (LLM). La masse salariale nette augmente ainsi de +1,1 M€ (+17%) par rapport à l'exercice précédent mais ne représente que 36% des revenus annuels, contre 38% au 1 er semestre 2024 et 33% en 2023.

Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (6,9 M€ contre 5,3 M€ en 2023), la masse salariale annuelle (14,4 M€) est en augmentation de +2,7 M€, suite essentiellement à un accroissement des effectifs : 225 personnes sont présentes au sein du Groupe fin 2024 contre 195 fin 2023. Cette évolution nette (+30 personnes), contrôlée et maitrisée, est conforme aux prévisions annoncées fin 2023.

Les autres charges opérationnelles augmentent également dans leur ensemble (+0,3 M€), en lien direct avec l'évolution des effectifs, qui impacte l'ensemble des frais généraux. Par ailleurs, des séminaires d'équipes internationales ont été organisés au cours du 1 er semestre 2024, entraînant une hausse des frais de déplacement et de missions (+0,1 M€). On peut également noter des honoraires de recrutement en hausse (+0,1 M€) à la suite des différentes embauches réalisées. Les autres frais généraux évoluent de façon cohérente avec le nombre de salariés présents au sein du Groupe au cours de l'exercice 2024. Ils représentent 19% de la masse salariale brute contre 21% en 2023.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (stables à -0,8 M€), les coûts opérationnels ressortent à 9,4 M€ contre 8,1 M€ en 2023, soit une augmentation de +1,3 M€.

Avec la prise en compte de l'augmentation des revenus annuels (+1,5 M€), la marge opérationnelle augmente ainsi de +0,2 M€ et ressort à 55% contre 51% au 1 er semestre 2024 et 59% en 2023.

Résultat opérationnel courant : 5,5 M€

Résultat net : 4,5 M€

L'augmentation des amortissements en 2024 (+0,4 M€ à 6,2 M€) provient essentiellement de ceux liés aux frais de développements et de l'évolution des valeurs brutes activées depuis plusieurs exercices (5,5 M€ en 2022, puis 6,5 M€ en 2023 et 7,6 M€ en 2024). Ils devraient se maintenir à leur niveau actuel dans les prochains mois, en fonction des différentes versions logicielles développées et mises en production (2 versions majeures par an). Les amortissements relatifs aux droits locatifs restent quant à eux stables en 2024 à 0,7 M€.

Après prise en compte d'un résultat financier positif de 0,3 M€, suite à l'évolution positive du taux de change USD/EUR sur la période et aux produits des placements financiers effectués au cours de l'année 2024 (0,5 M€ compensant les coûts financiers liés aux emprunts obligataires et bancaires), et d'un résultat fiscal négatif (-1,2 M€, suite à l'imposition différée passive des frais de développement activés et aux impôts exigibles suite aux résultats de période), le résultat net ressort positif à 4,5 M€, en augmentation de +0,3 M€ (+8%) par rapport à l'exercice 2023. Il représente une marge nette stable de 21%.

TRÉSORERIE NETTE SIGNIFICATIVE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

Le total du bilan est de 54,0 M€ fin 2024 contre 48,4 M€ au 31 décembre 2023 (cf. annexe ci-après). La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 31 décembre 2024, avec des fonds propres qui atteignent 24,6 M€ (+2,1 M€) et une trésorerie nette significative de 6,9 M€ (hors passifs locatifs), en progression de +0,5 M€. La trésorerie brute s'élève quant à elle à 15,0 M€ au 31 décembre 2024.

En détail, les flux de trésorerie opérationnels positifs (10,6 M€) augmentent de +4,0 M€ par rapport à l'exercice 2023, suite essentiellement aux variations du BFR, alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement produits (7,7 M€) sont toujours soutenus et augmentent de +1,3 M€ par rapport à l'exercice 2023 (cf. annexe ci-après). Les flux de financements, positifs en 2023 en raison des emprunts contractés en mars 2023 (7,5 M€), sont négatifs en 2024 (-3,0 M€) suite essentiellement aux remboursements de dettes financières (-1,1 M€) et aux rachats d'actions (-2,1 M€) effectués au cours de l'exercice.

PERSPECTIVES : DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, RÉCURRENCE DES REVENUS ET NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE RENTABLE EN 2025

Comme indiqué début février 2025, le niveau des revenus annuels 2025 actuellement anticipé est satisfaisant. Si la croissance de ces revenus est désormais assurée, son ampleur demeure liée au calendrier de déploiement des différents projets en cours et à la signature de potentiels nouveaux marchés d'ici la fin de l'exercice.

Durant l'été 2024, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, ainsi que le défi sécuritaire qu'ils représentaient, ont permis au Groupe d'obtenir un véritable succès opérationnel d'envergure mondiale. Les technologies STREAMWIDE ont été utilisées par l'ensemble des forces de sécurité intérieure pendant toute la durée de l'événement, et en particulier pendant la cérémonie d'ouverture, qui mobilisait plusieurs dizaines de milliers d'agents sur le terrain. Cela représente une étape majeure et valide les technologies STREAMWIDE dans des conditions opérationnelles des plus exigeantes. Cette référence sera très utile à l'international pour promouvoir les plateformes team on mission et team on the run dans les prochains mois.

Après une année réussie de diversification sectorielle des sources de revenus (marché Entreprises vs. marché Sécurité Publique) et de croissance rentable, l'objectif du Groupe en 2025 est de développer ses projets à l'international, tout en accentuant encore la récurrence de ses revenus (commercialisation en mode SaaS - "Software As A Service"). Le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour mener à bien ces investissements, qu'ils soient technologiques ou humains. Il poursuivra ainsi ses efforts pour renforcer la souveraineté, la sécurité, la standardisation et l'évolutivité de ses solutions, tout en maintenant une croissance durable et rentable.

La dynamique commerciale actuelle en Amérique du Nord est prometteuse pour réaliser cet objectif, tandis que le potentiel visé au Moyen-Orient demeure, quant à lui, toujours significatif. De nouveaux partenariats techniques et projets commerciaux sont en effet en cours de négociation ou de finalisation, et démontrent que la technologie de plateformes développée par le Groupe est désormais incontournable pour une majorité d'acteurs importants du secteur, aussi bien dans le domaine public (marchés gouvernementaux) que privé (réseaux mobiles privés et services associés).

Les évolutions récentes du contexte diplomatique international pourraient redéfinir les relations et alliances transatlantiques et conduire à une augmentation significative des budgets européens de défense et de sécurité. Dans ce contexte, les déclarations de certains dirigeants européens, si elles sont mises en œuvre, ouvrent une fenêtre d'opportunités pour le financement et le déploiement de solutions telles que celles proposées par STREAMWIDE. Grâce à son expertise technologique éprouvée, le Groupe est idéalement positionné pour répondre à cette éventuelle nouvelle demande émergente, en proposant ses solutions performantes, innovantes et souveraines.

Annexes

Situations financières consolidées au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2023

en K€ 31-déc.-24 31-déc.-23 Immobilisations incorporelles 18 617 15 746 Immobilisations corporelles 3 776 3 399 Autres actifs financiers 471 456 Actifs d'impôts différés - - ACTIFS NON COURANTS 22 864 19 601 Créances clients 12 578 10 748 Autres débiteurs 1 567 1 269 Autres actifs fiscaux 2 019 1 200 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 958 15 622 ACTIFS COURANTS 31 122 28 839 TOTAL ACTIFS 53 986 48 440 Capital 280 280 Primes 4 164 4 164 Réserves consolidées 19 165 15 141 Titres auto détenus -3 482 -1 290 Résultat net part du Groupe 4 492 4 174 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES 24 619 22 468 Passifs financiers 6 713 7 913 Passifs locatifs 2 236 2 082 Provisions non courantes 390 323 Produits fiscaux différés 2 229 1 843 Passifs d'impôts différés 3 801 2 725 PASSIFS NON COURANTS 15 369 14 886 Passifs financiers 1 384 1 268 Passifs locatifs 508 443 Provisions courantes 0 0 Fournisseurs et autres créditeurs 652 570 Dettes fiscales et sociales 3 860 3 888 Produits fiscaux différés 1 114 922 Produits constatés d'avance 6 478 3 995 PASSIFS COURANTS 13 998 11 086 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 53 986 48 440

Tableau de flux de trésorerie consolidé FY 2024 et FY 2023

en K€ FY 2024 FY 2023 Résultat Net Consolidé 4 492 4 174 CAF avant coût de l'endettement et impôts 10 906 10 253 -Variation du BFR -630 3 624 -Impôts versés 760 - Flux nets opérationnels 10 776 6 629 Variation des immobilisations -9 424 -6 944 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) 1 173 1 131 Flux nets d'investissement -8 251 -5 813 Flux nets de financement -3 189 3 465 Variation de trésorerie -664 4 281 Trésorerie de clôture 14 958 15 622

Agenda financier : Chiffre d'affaires semestriel 2025, le mardi 15 juillet 2025

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

