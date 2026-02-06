Strategy augmente de plus de 6 % avant bourse après les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

6 février - ** Les actions de Strategy MSTR.O augmentent de 6,3 % dans les échanges avant bourse

** L'action a chuté pendant quatre séances consécutives jusqu'à jeudi, y compris sa plus forte baisse en une journée depuis le 24 mars, atteignant son niveau le plus bas depuis août 2024, avant de rebondir avant bourse

** Le bitcoin a augmenté de plus de 4 %, ce qui a stimulé les actions liées à la cryptographie, y compris Robinhood, qui a augmenté de 5,4 % ** Le président exécutif Michael Saylor a souligné que le soutien réglementaire et l'adoption croissante par les institutions et les entreprises sont des éléments fondamentaux pour les crypto-monnaies ** La société a affiché une perte nettement plus importante de 42,93 dollars par action au quatrième trimestre, soulignant les risques liés à sa forte exposition au bitcoin

** La stratégie détenait 713 502 bitcoins au 1er février, acquis à un prix moyen de 76 052 $ par pièce, ce qui l'expose à un bitcoin qui se négocie autour de 63 140 $, bien en deçà de son pic d'octobre

** Les actions de Strategy ont baissé de près de 30 % cette année, après avoir chuté d'environ 47,5 % en 2025