STMicroelectronics: partenariat avec Green Hills et Cetitec

(CercleFinance.com) - L'américain Green Hills Software a annoncé mardi qu'il allait collaborer dans les applications automobiles avec le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics et l'allemand Cetitec, une filiale du groupe Porsche.



Les trois partenaires disent vouloir mettre au point ensemble une plateforme de communications modulable destinée aux contrôleurs de zone pour les architectures électriques/électroniques (E/E) centralisées des véhicules.



La solution commune doit reposer sur le système d'exploitation en temps réel µ-velOSity de Green Hills, le microcontrôleurs automobile Stellar de ST et les produits de connectivité mis au point par Cetitec.



Dans un communiqué, Green Hills explique que le secteur automobile traverse actuellement une phase de transformation industrielle qui conduit les véhicules à être conçus autour des logiciels, entraînant un bouleversement de l'architecture E/E zonale et conduisant à la centralisation de toute une série de calculateurs qui étaient jusqu'ici répartis dans plusieurs zones.





