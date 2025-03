STMicroelectronics et Infineon sous pression en raison de leur exposition au secteur automobile

(AOF) - Le secteur automobile souffre particulièrement en Bourse à la suite de la mise en place par les Etats-Unis de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada, de la Chine et du Mexique. A la Bourse de Paris, STMicroelectronics (-8,01% à 21,865 euros) et en Allemagne, son concurrent Infineon (-4,97% à 34,14 euros) figurent parmi les plus fortes baisses du fait de leur forte exposition à ce secteur.

Sur le dernier exercice, l'automobile était le plus important marché final de STMicroelectronics, représentant 46% de ses revenus. La proportion monte à 56% pour le fabricant allemand de puces.