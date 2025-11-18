STMicroelectronics dévoile un nouveau microcontrôleur et renforce sa bibliothèque pour l'IA
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:45
Le STM32V8, conçu à partir de la technologie FD-SOI de nouvelle génération, intègre notamment une mémoire à changement de phase de haute technologie, ce qui en fait un composant de choix pour des applications industrielles telles que l'automatisation industrielle, le contrôle moteur et la robotique, explique le fabricant de puces.
STM a également présenté aujourd'hui ce qu'il considère comme la plus grande bibliothèque de modèles d'IA pour microcontrôleurs industriels, une initiative destinée à accélérer le développement d'applications d'IA embarquée.
Le groupe explique avoir ajouté de nouveaux modèles et amélioré sa bibliothèque de modèles d'IA STM32 dédiée au prototypage, mais aussi à l'industrie pour la vision, l'audio et la détection qui permet à ses clients de concevoir des objets connectés portables ('wearables'), des caméras intelligentes et des capteurs, des dispositifs et des solutions robotiques.
La famille STM32 de ST comprend des microcontrôleurs utilisés dans une grande variété d'applications, dont les appareils grand public, les infrastructures de communication ou les réseaux électriques intelligents ('smart grid').
