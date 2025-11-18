 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,52
-1,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

STMicroelectronics dévoile un nouveau microcontrôleur et renforce sa bibliothèque pour l'IA
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:45

STMicroelectronics a dévoilé mardi le premier microcontrôleur 18 nm du secteur dédié aux applications de hautes performances, un composant déjà sélectionné par SpaceX dans le cadre du système de connectivité à haut débit de son réseau satellitaire Starlink.

Le STM32V8, conçu à partir de la technologie FD-SOI de nouvelle génération, intègre notamment une mémoire à changement de phase de haute technologie, ce qui en fait un composant de choix pour des applications industrielles telles que l'automatisation industrielle, le contrôle moteur et la robotique, explique le fabricant de puces.

STM a également présenté aujourd'hui ce qu'il considère comme la plus grande bibliothèque de modèles d'IA pour microcontrôleurs industriels, une initiative destinée à accélérer le développement d'applications d'IA embarquée.

Le groupe explique avoir ajouté de nouveaux modèles et amélioré sa bibliothèque de modèles d'IA STM32 dédiée au prototypage, mais aussi à l'industrie pour la vision, l'audio et la détection qui permet à ses clients de concevoir des objets connectés portables ('wearables'), des caméras intelligentes et des capteurs, des dispositifs et des solutions robotiques.

La famille STM32 de ST comprend des microcontrôleurs utilisés dans une grande variété d'applications, dont les appareils grand public, les infrastructures de communication ou les réseaux électriques intelligents ('smart grid').


Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
19,334 EUR MIL -2,20%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Atos choisi pour construire le plus puissant supercalculateur français
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 12:50 

    Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ... Lire la suite

  • Selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Commerce : la France mise sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec l'Afrique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.11.2025 12:35 

    "Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ... Lire la suite

  • La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer ( AFP / Fred TANNEAU )
    La carte Vitale sur smartphone, mode d'emploi
    information fournie par AFP 18.11.2025 12:33 

    La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Emirates et Safran vont créer une unité de fabrication de sièges d'avion à Dubaï
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 12:25 

    Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank