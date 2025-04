STMicroelectronics confirme ses objectifs d'économies et prévoit 2800 départs

(AOF) - Parmi les plus fortes progressions du CAC 40 ce matin grâce à l’envolée du secteur des semi-conducteurs à Wall Street mercredi, STMicroelectronics (+4,33% à 17,406 euros) évolue désormais au milieu du peloton. L’actualité est particulièrement chargée pour le fabricant de semi-conducteurs entre les tensions avec l’Etat italien et d’importantes réductions d’effectifs. STMicroelectronics a dévoilé de nouveaux éléments sur son projet de remodelage de son empreinte industrielle globale et de redimensionnement de sa base de coûts globale.

Jusqu'à 2 800 départs

Le groupe technologique a confirmé " l'objectif d'économies de coûts annuelles en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres à la fin 2027 ". Selon les projections actuelles, le projet pourrait entrainer le départ de jusqu'à 2 800 personnes à l'échelle mondiale sur la base du volontariat, en plus de l'attrition naturelle.

Ces départs interviendront alors que " les opérations de production de pointe entraineront une évolution des rôles avec des tâches manuelles répétitives issues de processus anciens vers des rôles davantage axés sur le contrôle des processus, l'automatisation et la conception ".

Ces changements devraient intervenir principalement en 2026 et 2027.

" Le remodelage et la modernisation des opérations de fabrication de ST visent à atteindre deux objectifs principaux ", explique le groupe franco-italien. Ce dernier compte prioriser les investissements prévus vers des infrastructures prêtes pour l'avenir, telles que les lignes de production de plaquettes en silicium 300 mm et carbure de silicium 200 mm, pour leur permettre d'atteindre une taille critique. La société souhaite par ailleurs maximiser la productivité et l'efficacité des capacités historiques en 150 mm et matures en 200 mm.

Tension avec l'Italie

Ce remodelage se fera en France autour des technologies digitales, en Italie autour des technologies analogiques et de puissance, et à Singapour sur des technologies matures. " L'optimisation de ces opérations vise à atteindre une pleine utilisation des capacités et à favoriser la différenciation technologique pour rester compétitif à l'échelle mondiale ", explique le groupe technologique.

Ce matin, son conseil de surveillance a réaffirmé sa confiance au président du directoire et directeur général, Jean-Marc Chéry. Mercredi, le gouvernement italien lui a retiré son soutien, ainsi qu'à l'équipe de direction, rapporte Bloomberg citant le ministre des Finances, Giancarlo Giorgetti. L'Italie et la France détiennent 27,5% du fabricant de semi-conducteurs via STMicroelectronics Holding NV.

" Le conseil de surveillance exprime son soutien renouvelé à Jean-Marc Chéry, Lorenzo Grandi et à l'équipe de direction, notamment dans leur capacité à exécuter la transformation dans une période difficile pour l'industrie des semi-conducteurs ", a déclaré la société ce matin.

Selon l'AFP, cette tension entre Rome et la direction de STMicroelectronics résulte du rejet par le conseil de surveillance de l'un des candidats proposés par les gouvernement italien, Marcello Sala, directeur général de l'économie, du ministre italien de l'économie et des finances. Giancarlo Giorgetti a jugé cette décision " incompréhensible, très grave et inacceptable ". Le ministère des Finances évalue ses options ", a également prévenu mercredi Giancarlo Giorgetti, toujours selon l'AFP.

" L'information parue dans la presse selon laquelle la France a voté contre Marcello Sala n'est pas vraie ", a déclaré Nicolas Dufourcq, président du conseil de surveillance de STMicroelectronics dans une déclaration écrite adressée à l'Agence Option Finance. " Dans l'ensemble, Marcello Sala a obtenu 3 votes positifs de la part de tous les administrateurs français, 1 positif de la part des Italiens, et 3 votes négatifs de la part des administrateurs non-STH (dits " indépendants "), 1 administrateur étant absent. "

Vente d'actions conformes à la politique de la société

Le groupe a également indiqué que les accusations concernant les transactions personnelles effectuées par les 2 membres du directoire de la société à la veille des publications des résultats financiers sont fausses. Giancarlo Giorgetti a accusé la direction d'avoir " vendu des parts de STMicroelectronics juste avant l'annonce de résultats négatifs ", rapporte Reuters.

" Les ventes d'actions effectuées pendant la période d'interdiction (blackout period) de la société ont été réalisées par l'administrateur du plan d'actions de la société, par le biais d'une procédure automatique, afin de se conformer aux règles fiscales suisses pour les membres du directoire et étaient légales et conformes à la politique de la société ", a précisé le groupe franco-italien.

Malgré son rebond d'aujourd'hui, l'action STMicroelectronics perd plus de la moitié de sa valeur sur un an dans un contexte difficile en raison de sa forte exposition au secteur automobile. Outre la correction du secteur technologique en ce début d'année, la société a dévoilé fin janvier des objectifs inférieurs aux attentes pour le premier trimestre après plusieurs avertissements en 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS