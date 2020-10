Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stmicroelectronics-CA net préliminaire du 3e trimestre 2020 en hausse de 27,8% Reuters • 01/10/2020 à 07:11









1er octobre (Reuters) - Stmicroelectronics Nv STM.BN : * CHIFFRE D'AFFAIRES NET PRÉLIMINAIRE DU 3ÈME TRIMESTRE 2020 DE 2,67 MILLIARDS DE DOLLARS, AU-DESSUS DE LA FOURCHETTE DE PRÉVISIONS * CHIFFRE D'AFFAIRES NET PRÉLIMINAIRE DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 EN HAUSSE DE 27,8 % EN SÉQUENTIEL ET 690 POINTS DE BASE AU-DESSUS DU NIVEAU SUPÉRIEUR DE LA FOURCHETTE DE PRÉVISIONS. * LA SOCIÉTÉ PUBLIERA SES RÉSULTATS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2020 LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN (Rédaction de Paris)

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.34%