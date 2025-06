STMicro: production du module Wi-Fi/Bluetooth avec Qualcomm information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le lancement en production de masse de son module ST67W611M1, combinant Wi-Fi 6 et Bluetooth Low Energy 5.4, fruit de sa collaboration avec Qualcomm Technologies. Ce module vise à simplifier l'intégration de la connectivité sans fil dans les systèmes basés sur microcontrôleurs STM32.



Compatible avec tout MCU STM32, le module intègre un coprocesseur réseau multiprotocole Qualcomm, une radio 2,4 GHz, tous les circuits RF, 4 Mo de mémoire Flash, ainsi qu'une antenne PCB intégrée. Il est préchargé avec les protocoles Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4, et pré-certifié selon les normes en vigueur. Thread et Matter seront ajoutés par mise à jour logicielle.



La société Siana Systems, client de lancement, salue les performances RF du module et sa facilité d'intégration, permettant un gain de temps considérable pour le développement de produits IoT connectés.



Le ST67W611M1 est proposé à partir de 6,66 $ (commande de 10 000 unités), avec des outils d'évaluation et de développement déjà disponibles.





