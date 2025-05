STMicro: présentera ses innovations à SEMICON Southeast Asia information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 12:49









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce sa participation à SEMICON Southeast Asia 2025, où elle présentera plus de dix démonstrations, dont des solutions en Edge AI, connectivité sans fil, automobile et robotique.



Les temps forts incluent un assistant IA et une main robotique à reconnaissance gestuelle, un système de cuisine sans fil basé sur la norme Ki, des innovations pour véhicules électriques à deux roues et une collaboration avec OMRON sur l'automatisation en salle blanche.



Des ateliers robotiques pour les jeunes et plusieurs interventions sur l'emballage avancé, la durabilité et les capteurs médicaux complèteront l'événement.





