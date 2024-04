Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: PPA de dix ans in Italie avec Centrica Energy information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la signature d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de dix ans avec Centrica Energy Trading, portant sur la fourniture d'énergie renouvelable à ses activités en Italie à partir de janvier 2025.



Centrica vendra ainsi environ 61 GWh d'énergie renouvelable par an produits sur une nouvelle ferme solaire située en Italie, pays où ST exploite notamment deux usines de fabrication de semiconducteurs à Agrate (près de Milan) et à Catane (Sicile).



'Ce deuxième contrat d'achat d'électricité en Italie représente une nouvelle étape importante dans la réalisation de l'objectif de ST de neutralité carbone dans ses activités d'ici à 2027', explique Geoff West, vice-président exécutif en charge des achats.





