STMicro: nouvelle génération de microcontrôleurs pour l'auto information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente une nouvelle génération de microcontrôleurs dédiés à l'automobile, Stellar avec xMemory, intégrant une mémoire extensible et simplifiant le développement des véhicules définis par logiciel et l'électrification des véhicules.



Selon STMicro, cette technologie permet aux constructeurs automobiles de réduire les coûts de développement et d'accélérer la mise sur le marché. Les microcontrôleurs Stellar P6, conçus pour les nouvelles architectures de transmission des véhicules électriques, entreront en production fin 2025.



Luca Rodeschini, Vice-président du groupe STMicroelectronics, assure que cette solution favorise l'innovation continue et prolonge la durée de vie des véhicules. Par ailleurs, elle facilite les mises à jour logicielles sur le terrain et réduit les coûts de maintenance, précise le communiqué.







Valeurs associées STMICROELECTRONICS 17,896 EUR MIL -2,23%