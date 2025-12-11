STMicro et la BEI signent un accord de financement de €1 md

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord de financement d'un milliard d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe.

La première tranche de l'accord signé, de 500 millions d'euros, est axé pour environ 60% de son montant sur les capacités de fabrication en grand volume en Italie et en France.

Les 40% restants portent sur la R&D, précise STM dans un communiqué.

