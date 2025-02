STMicro : enfoncement des 21E confirmé, objectif 19,56E information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Plombé par le chute de -10% d'AMD après la publication de ses résultats (et l'annonce de la suspension des prévisions concernant les puces destinées à l'IA), STMicro chute de -3,5% supplémentaires, vers 20,9E (un nouveau 'plus bas' depuis le 16 avril 2020).



Un nouvel épisode baissier moyen terme a été validé fin janvier par l'enfoncement du support des 22,9E (situé -50% par rapport au zénith du 30/12/2023) qui remonte au 20/21 novembre dernier.

Le basculement sous 21E rend presque inévitable la poursuite de la correction jusqu'à ce que STM revienne combler le 'gap' des 19,56E du 4 avril 2020 ou au contact du fragile support des 17,9E du 3 avril ou du 12 mars 2020.







Valeurs associées STMICROELECTRONICS 20,83 EUR MIL -3,74%