STMicro: en nette hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics gagne plus de 4% à Paris, alors que Jefferies a relevé aujourd'hui son conseil sur le titre, passant de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 39% à 46 euros, dans une note consacrée au secteur européen des semi-conducteurs au sens large.



'Le secteur est entré dans un nouveau cycle haussier, qui devrait selon nous se traduire par une revalorisation supplémentaire significative et une forte croissance des BPA sur les deux prochaines années', juge le broker.



Jefferies intègre dans son modèle 'l'intelligence artificielle comme un moteur majeur de la demande en plaques logiques avancées, et en conséquence pour les revenus d'ASML et ASM' pour lesquels il remonte aussi ses objectifs de cours.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +4.68%