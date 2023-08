Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

STMicro: contrat pour des modules de puissance BorgWarner information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 15:35

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce qu'il fournira à BorgWarner, un des leaders mondiaux de solutions innovantes et durables pour le marché automobile, des MOSFETs de puissance en carbure de silicium (SiC) 750 V de troisième et dernière génération.



Ces MOSFETs seront destinés aux modules de puissance BorgWarner dotés de sa technologie brevetée Viper, modules utilisés dans ses plateformes d'onduleurs de traction pour équiper plusieurs véhicules électriques actuels et futurs de Volvo Cars.



STMicro fabrique ses produits STPower en carbure de silicium en grands volumes dans ses usines d'Italie et de Singapour avec un conditionnement avancé, et les tests sont pour leur part effectués sur ses sites de back-end au Maroc et en Chine.