STMicro commence à livrer des microcontrôleurs STM32 en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
STMicroelectronics STMPA.PA a commencé à livrer ses plaques STM32 à ses clients en Chine en collaboration avec le producteur national Huahong, a déclaré lundi le géant européen des semi-conducteurs.
STMicro a déclaré que le premier lot de microcontrôleurs a été entièrement produit en Chine et que les nouvelles familles STM32 devraient être produites en volume localement cette année.
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