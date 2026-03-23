STMicro commence à livrer des microcontrôleurs STM32 en Chine

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STMicroelectronics STMPA.PA a commencé à livrer ses plaques STM32 à ses clients en Chine en collaboration avec le producteur national Huahong, a déclaré lundi le géant européen des semi-conducteurs.

STMicro a déclaré que le premier lot de microcontrôleurs a été entièrement produit en Chine et que les nouvelles familles STM32 devraient être produites en volume localement cette année.