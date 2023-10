Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: BPA stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre du troisième trimestre 2023 un BPA stable en variation annuelle, à 1,16 dollar, une marge d'exploitation en repli de 1,4 point à 28% et une marge brute stable à 47,6% pour un chiffre d'affaires net accru de 2,5% à 4,43 milliards.



'Comme attendu, la performance du CA a été principalement tirée par la poursuite de la croissance de l'automobile, partiellement contrebalancée par un CA moins élevé dans l'électronique personnelle', précise le groupe franco-italien.



Le point médian des perspectives du fabricant de puces se traduit pour l'ensemble de 2023 par un chiffre d'affaires d'environ 17,3 milliards de dollars, soit une croissance de 7,3% en variation annuelle, et une marge brute d'environ 48,1%.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.63%