STMicro: 321.000 actions rachetées la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le rachat sur le marché réglementé d'Euronext Paris, entre le 19 et le 23 mai, de 321.000 actions ordinaires au prix moyen de 22,6237 euros par action, soit un montant global d'environ 7,26 millions d'euros.



L'objectif de ces opérations était de répondre à des obligations découlant de programmes d'options sur actions, ou d'autres attributions d'actions, à des salariés ou membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance.



A l'issue de ces rachats d'actions, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs détient au total 19.669.813 de ses propres actions, ce qui représente environ 2,2% du capital social émis de la société.





