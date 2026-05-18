Stifel toujours à l'achat sur Nanobiotix

Nanobiotix poursuit son repli (-2,88 % à 42,56 euros), après avoir déjà abandonné 5,11 % vendredi. Pourtant, la société et son partenaire Johnson & Johnson ont présenté des données encourageantes issues de la partie 1 d'un essai clinique randomisé de phase 2.

Lors du congrès annuel de la Société européenne de radiothérapie et d'oncologie, les deux partenaires ont publié les premiers résultats d'une étude évaluant le potentiel du JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade 3 inopérable.

Les premiers résultats suggèrent que l'injection intratumorale/ganglionnaire est faisable et peut être réalisée en toute sécurité.

En outre, les premières réponses d'efficacité observées chez sept patients après le schéma thérapeutique complet, qui associe une chimioradiothérapie concomitante, sont prometteuses : le taux de réponse globale s'est élevé à 85,7 % (six patients sur sept) et le taux de réponse complète a atteint 57,1 % (quatre patients sur sept). L'absence de progression de la maladie et l'amélioration progressive de la réponse au fil du temps suggèrent un potentiel de durabilité à long terme.

Pour Stifel, ces tendances d'efficacité sont particulièrement encourageantes, les réponses continuant de s'accentuer au fil du temps et aucune rechute n'ayant été observée jusqu'à présent. La banque d'investissement américaine rappelle, en outre, que le recrutement pour la partie 2 est en cours et que les données finales sont anticipées pour le début de l'année 2027.

Stifel estime que, bien que ces données portent sur un échantillon limité et doivent être confirmées par la partie randomisée, les résultats continuent de renforcer la crédibilité du potentiel global du JNJ-1900 (NBTXR3) pour les tumeurs traitées par radiothérapie.

Les analystes ont confirmé leur recommandation d'achat sur Nanobiotix, avec un objectif de cours de 45 euros.