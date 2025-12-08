 Aller au contenu principal
Stifel relève le PT de Wynn en raison des perspectives de croissance dans les EAU et d'une concurrence limitée
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Stifel relève l'objectif de prix sur l'opérateur de casino Wynn Resorts WYNN.O de 150 $ à 160 $; maintient la note "achat".

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Stifel ne prévoit pas de nouvelle concurrence pour le casino intégré de Wynn aux Émirats arabes unis, ni de développements significatifs sur le marché des jeux jusqu'en 2032.

** Il n'y a pas de meilleur opérateur de jeux dans lequel investir à ce stade, étant donné son modèle d'exploitation diversifié (LV, Macao, EAU, Boston, Londres) et les opportunités de croissance - Stifel.

** Avec l'expansion rapide du tourisme à Ras Al Khaimah, il est clair que l'offre hôtelière ne pourra pas suivre le rythme de la demande, déclare la société de courtage.

** Stifel ajoute que WYNN possède environ 60 acres de terrain non aménagé sur son site, qui pourraient être utilisés pour construire des chambres supplémentaires.

** La médiane des prévisions des 20 sociétés de courtage couvrant le titre est de 142,5 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 45,7 % depuis le début de l'année.

