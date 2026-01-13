Stifel relève l'objectif de cours de la société de défense Kratos en raison de commandes importantes de drones ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Stifel augmente l'objectif de cours de Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O à 134$ contre 112$; maintient la note à "buy"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 13,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** KTOS en hausse de près de 2 % à environ 120 $ en pré-marché

** Le courtier cite les fortes commandes de drones Valkyrie et les progrès du programme hypersonique de la société, l'accent mis sur les armes à faible coût et pouvant être produites en masse entraînant des gains de parts de marché

** Le choix par Northrop Grumman NOC.N du Valkyrie de KTOS pour le programme de l'USMC témoigne d'une grande confiance, en raison de son faible coût, de son historique de vol éprouvé et de sa pertinence stratégique croissante ** Le président américain Donald Trump a appelé mercredi à un budget militaire américain de 1 500 milliards de dollars en 2027 , en forte hausse par rapport aux 901 milliards de dollars de cette année

** 15 des 18 courtiers évaluent KTOS à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** KTOS a augmenté de près de 188% en 2025