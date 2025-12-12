Stifel relève de 54 % son objectif de cours pour Micron en raison de l'optimisme suscité par les mémoires en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 décembre - ** La maison de courtage Stifel augmente l'objectif de cours de Micron Technology MU.O à 300 $, contre 195 $ auparavant
** Stifel s'attend à ce que MU annonce des résultats du premier trimestre et des perspectives du deuxième trimestre qui dépasseront largement les attentes
** La société de courtage indique que les fournisseurs se concentrent sur le soutien des produits/clients à forte valeur ajoutée de la mémoire en nuage, tout en rétablissant des prix de stockage plus rentables pour les produits de smartphones et de PC
** Stifel indique que MU peut augmenter la capacité de mémoire, mais que sa capacité à gagner plus de revenus par bit est particulièrement importante
** 39 des 46 sociétés de courtage qui couvrent l'action recommandent "acheter" ou plus, 6 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de vendre; l'action a un objectif de cours médian de 240 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, MU a plus que triplé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer