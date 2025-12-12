Stifel relève de 54 % son objectif de cours pour Micron en raison de l'optimisme suscité par les mémoires en nuage

12 décembre - ** La maison de courtage Stifel augmente l'objectif de cours de Micron Technology MU.O à 300 $, contre 195 $ auparavant

** Stifel s'attend à ce que MU annonce des résultats du premier trimestre et des perspectives du deuxième trimestre qui dépasseront largement les attentes

** La société de courtage indique que les fournisseurs se concentrent sur le soutien des produits/clients à forte valeur ajoutée de la mémoire en nuage, tout en rétablissant des prix de stockage plus rentables pour les produits de smartphones et de PC

** Stifel indique que MU peut augmenter la capacité de mémoire, mais que sa capacité à gagner plus de revenus par bit est particulièrement importante

** 39 des 46 sociétés de courtage qui couvrent l'action recommandent "acheter" ou plus, 6 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de vendre; l'action a un objectif de cours médian de 240 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, MU a plus que triplé depuis le début de l'année