Stifel réduit ses prévisions de croissance de la publicité numérique en raison de la volatilité géopolitique et des prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Stifel a indiqué qu'elle abaissait ses prévisions de croissance de la publicité numérique mondiale de 8,3 % à 7,3 % cette année en raison de l'incertitude géopolitique et de l'augmentation des prix de l'énergie

** La société de courtage réduit également ses prévisions de croissance de la publicité numérique mondiale pour 2027 à 6 % au lieu de 7,3 %

** Les budgets des plateformes telles que Google (Alphabet)

GOOGL.O et Meta (Facebook) META.O , qui ont les audiences les plus importantes, seront les derniers à être réduits

** Les petites plateformes comme Snap SNAP.N et Pinterest

PINS.N sont les plus menacées par les coupes budgétaires - brokerage

** Les actions de Snap en baisse de 1,9 % à 4,73 $ en pré-marché

** Stifel réduit le PT de SNAP de 5,5 $ à 4,5 $, ce qui implique une baisse de ~7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stifel réduit le PT de META de 820$ à 805$, ce qui implique toujours une hausse de 28% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions Meta ont baissé de 1,1 % à 622,83 $ dans des échanges volatils avant la cloche