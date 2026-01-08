Stifel recommande d'acheter Tyler Technologies en raison de la croissance du secteur public

8 janvier - ** Stifel initie la couverture de la société de solutions informatiques Tyler Technologies TYL.N avec la note "achat"

** Le courtier fixe le PT à 550 $, ce qui implique une hausse de 22,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stifel s'attend à ce que la position de l'entreprise dans les logiciels pour le secteur public se renforce à mesure qu'elle "se consolide sur le cloud, développe de nouvelles capacités d'IA et étend ses offres grâce à des activités de fusions et acquisitions disciplinées et intégrées"

** La note moyenne de 23 analystes est "acheter"; leur PT médian est de 651,11 $ - données compilées par LSEG

** TYL a chuté de 21,3 % en 2025