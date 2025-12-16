Stifel maintient son conseil à l'achat sur Abivax
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:07
L'analyste souligne qu' Abivax a annoncé une solide trésorerie de 590 millions d'euros à la fin du troisième trimestre 2025, ce qui lui assure une autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027.
Stifel estime que le prochain catalyseur clinique devrait être la publication des données de maintenance de la phase III, prévue au deuxième trimestre 2026.
"Avec une trésorerie d'environ 590 millions d'euros à la fin du troisième trimestre, nous pensons qu'Abivax est bien placé pour négocier des conditions favorables avec un partenaire pharmaceutique de premier plan" indique le bureau d'analyse.
"Compte tenu de la solidité des résultats de la phase III et de la rareté des actifs comparables, nous pensons qu'une transaction pourrait être conclue avant la publication des données de maintenance prévue au deuxième trimestre 2026" rajoute l'anlyste.
"Les transactions comparables récentes dans le domaine des MICI suggèrent des valorisations comprises entre 4 et 7 fois le chiffre d'affaires maximal pour les actifs innovants. Cela se traduirait par une valorisation d'environ 12 à 20 milliards d'euros pour Abivax, sur la base de notre estimation de chiffre d'affaires maximal de 3 milliards d'euros" souligne Stifel en conclusion de son étude du jour.
Valeurs associées
|95,0000 EUR
|Euronext Paris
|-8,83%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/12/2025 à 11:07:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, a déclaré mardi ignorer si le projet européen d'avion de combat du Scaf (Système de combat aérien du futur) se concrétiserait, estimant que son avenir dépendait en partie d'un éventuel réexamen par l'Allemagne de sa dépendance ... Lire la suite
-
par Kate Abnett L'Union européenne (UE) prévoit d'étendre sa future taxe carbone aux frontières à des produits tels que les pièces détachées automobiles, les réfrigérateurs et les machines à laver, montrent des documents provisoires de la Commission européenne ... Lire la suite
-
Sauf surprise, l'Assemblée nationale devrait définitivement adopter mardi le budget de la Sécurité sociale pour 2026, un succès arraché à force de concessions par Sébastien Lecornu, qui risque toutefois de ne pas réussir le même pari pour le budget de l’État, à ... Lire la suite
-
Sans elles, pas d'école inclusive: les AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap), des femmes dans leur grande majorité, sont indispensables mais si précaires et mal considérées que le métier peine à attirer, laissant des centaines d'enfants en grande ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer