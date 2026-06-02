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Stifel confirme son conseil sur Theon International
information fournie par AOF 02/06/2026 à 16:30

(Zonebourse.com) - L'analyste reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 40 euros. Peu avant 16h30, le titre recule de 1,1% à Amsterdam.

Stifel indique que Theon International a enregistré 42 MEUR de nouvelles commandes au cours de son 2e trimestre comptable, auxquelles s'ajoutent 27 MEUR d'options, illustrant une dynamique commerciale solide malgré une saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre.

La note souligne que ces contrats concernent principalement les systèmes de surveillance embarqués de Kappa Optronics pour plusieurs centaines de véhicules blindés dans un pays de l'Union européenne, ce qui confirme la montée en puissance des programmes de plateformes et valide l'exécution de la stratégie de croissance externe.

D'après Stifel, les prises de commandes atteignent désormais 144 MEUR depuis le début de l'année, avec 67 MEUR d'options, tandis que la direction affiche sa "pleine confiance" dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires 2026 de 570 à 600 MEUR et d'un ratio book-to-bill supérieur à 1x.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 16:30:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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