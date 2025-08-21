 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stifel commence à couvrir Cooper-Standard avec une note "achat"
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Stifel initie la couverture de l'équipementier automobile Cooper-Standard Holdings CPS.N avec la note "achat"

** La société de courtage estime que CPS est prête à générer une forte croissance et une expansion des marges au cours des prochaines années

** La croissance du chiffre d'affaires est soumise au risque de la production automobile mondiale, mais les gains d'actions qui alimentent les attentes de croissance sont en grande partie déjà comptabilisés" - Stifel

** Le courtier a fixé le PT à 39 $, soit une hausse d'environ 32,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** À la dernière clôture, l'action a progressé de ~117,4 % depuis le début de l'année

