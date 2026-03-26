STIF vise un objectif de 200 MEUR de chiffre d'affaires à horizon 2030
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:56
Cette performance se situe au-dessus des objectifs présentés en octobre 2025 qui anticipaient un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 86,6 MEUR indique le groupe.
Cette solide croissance est portée par le segment Explosion Energy (BESS) qui réalise sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 41,4 MEUR contre 29,3 MEUR en 2024, en croissance de 41,4%. Cette activité représente 45,8% du volume d'affaires global.
L'EBITDA s'établit à 20,6 MEUR sur l'exercice, contre 15,7 MEUR un an auparavant, en progression de 31%. Le résultat net part du Groupe ressort à 11,8 MEUR, en hausse de 21,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent (9,7 MEUR).
Le groupe vise un objectif de 200 MEUR de chiffre d'affaires à horizon 2030, porté par la solidité de son ancrage international, la qualité de ses gammes de solutions intégrées de sécurité industrielle et une forte dynamique d'innovation. Cette trajectoire de croissance devrait s'accompagner d'un taux de marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires supérieur à 20%.
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