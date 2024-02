STIF : STIF publie son chiffre d'affaires annuel consolidé 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STIF publie son chiffre d'affaires annuel consolidé 2023

Croissance de l'activité : + 14%

Forte progression de l'activité BESS

Saint-Georges-sur-Loire, le 21 février 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé réalisé sur l'exercice 2023.

En M€ 2023 2022 Variation

Chiffre d'affaires

35,5

31,2

+ 14%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF s'établit à 35,5 M€ pour l'ensemble de l'exercice 2023, en progression de + 14% par rapport à l'exercice 2022 (31,2 M€). Cette évolution a notamment été portée par la montée en puissance de la commercialisation des produits dédiés au segment de la protection des BESS (Battery Energy Storage System).

Sur ce segment des BESS, amené à croître de manière exponentielle dans les années à venir, STIF enregistre un chiffre d'affaires 2023 de 4,5 M€, contre 0,1 M€ réalisé en 2022. Seulement un an après l'adaptation de l'offre produits du Groupe au marché du stockage des énergies renouvelables, cette activité représente à fin 2023 13% du chiffre d'affaires total réalisé. Récemment, STIF a également confirmé un important volume d'affaires avec Tesla, acteur mondial des BESS, lié à la fourniture de panneaux anti-explosion aux Etats-Unis, pour un montant de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M€ attendu sur l'ensemble de l'exercice 2024 (Lien ici) .

Plus largement, les ventes de produits contre les explosions en milieu industriel continuent de bénéficier de la qualité des implantations du Groupe et de ses innovations produits. Le chiffre d'affaires réalisé s'établit à 10,0 M€ en 2023 contre 7,0 M€ un an auparavant, cette activité représentant 28% du chiffre d'affaires 2023.

Les équipements de manutention pour les produits en vrac, gamme historique du Groupe, affichent un chiffre d'affaires stable à 18,7 M€ en 2023 (18,7 M€ en 2022). Cette activité est caractérisée par la fidélité de l'ensemble des clients internationaux du Groupe malgré un contexte de ralentissement économique global.

Sur un plan géographique, STIF France comptabilise 82% du chiffre d'affaires Groupe, soit 29,3 M€, essentiellement tiré par les ventes à l'international en hausse de + 21% par rapport à 2022 (24,1 M€ enregistrés l'an passé). Les ventes vers les Etats-Unis ont été multipliées par près de trois d'une année sur l'autre et atteignent 7,9 M€ en 2023 contre 2,7 M€ en 2022. Cette tendance conforte le Groupe dans sa volonté d'accélérer son développement en Amérique du Nord et d'y implanter dans les mois à venir une unité de production pour servir le marché local très prometteur.

La filiale asiatique totalise 4,0 M€ de chiffre d'affaires en 2023, marquée par une reprise difficile post-covid en Chine (5,5 M€ en 2022). En revanche, des premières ventes prometteuses ont été réalisées en Corée du Sud pour un montant de 0,7 M€.

Les ventes de la filiale espagnole s'établissent à 1,5 M€ pour l'exercice 2023, stables par rapport à 1,5 M€ constatés en 2022.

Porté par la croissance de ses nouvelles gammes de produits contre les explosions et du renforcement progressif de ses positions à l'international, STIF confirme son ambition d'atteindre à horizon 2027 un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 M€ accompagné d'un EBITDA supérieur à 15% du chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2023 : 10 avril 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

