STIF : Stif : Poursuite du déploiement de la feuille de route commerciale liée au marché des BESS

Poursuite du déploiement de la feuille de route commerciale liée au marché des BESS :

Nouveau succès commercial significatif avec l'un des leaders mondiaux (Fluence)

Expansion géographique en Asie avec la création d'une antenne commerciale en Corée du Sud

Saint-Georges-sur-Loire, le 03 mars 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, précise les récents développements de son activité commerciale liée au marché des B attery E nergy S torage S ystem (BESS).

.

Première commande significative enregistrée auprès de Fluence pour la fourniture de panneaux d'explosion

Fort d'une gamme de produits répondant parfaitement aux besoins des acteurs du marché et d'une approche commerciale aujourd'hui focalisée sur les grands comptes, STIF poursuit son déploiement auprès de l'ensemble des acteurs majeurs de l'activité BESS au niveau mondial, contribuant à élargir et diversifier sa base clients.

Après plusieurs mois de collaboration étroite, le Groupe a récemment enregistré de premières commandes significatives auprès de Fluence, acteur majeur du marché des produits et services de stockage d'énergie à l'international. Ce nouveau succès commercial porte sur la livraison de plusieurs milliers de panneaux d'explosion destinés à des systèmes de stockage d'énergie de Fluence, représentant un marché de plusieurs millions d'euros et contribuant d'autant à la croissance du chiffre d'affaires de STIF en 2025. Ces panneaux d'explosion seront fabriqués à Suzhou (Chine), site de production du Groupe, puis expédiés sur les sites opérationnels de Fluence en Asie du Sud-Est pour y être intégrés à des solutions de stockage d'énergie.

Ce succès est le fruit d'une étroite relation entretenue depuis près d'un an par les équipes des deux Groupes, et caractérisée à la fois par des discussions techniques entre ingénieurs afin d'optimiser les solutions de protection, la réalisation de tests d'explosion aux États-Unis et des échanges approfondis sur la logistique afin d'assurer une production et une livraison optimales.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis par Fluence comme partenaire de référence pour la fourniture d'équipements essentiels à la sécurité de leurs infrastructures, et de pouvoir contribuer à la fiabilité de l'ensemble de leurs solutions de stockage d'énergie. Ce partenariat est une nouvelle reconnaissance de notre expertise en matière de sécurité industrielle et de notre capacité à répondre aux exigences techniques les plus pointues. Avec ce contrat majeur, STIF consolide sa position sur le marché international et réaffirme son engagement à innover pour offrir des solutions toujours plus performantes et sécurisées. »

Ouverture d'une antenne commerciale en Corée du Sud

Afin de poursuivre l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de l'activité BESS dans le développement de solutions sur mesure, STIF a décidé de la création d'une filiale en Corée du Sud. Cette expansion stratégique vise à développer des relations de proximité avec des acteurs majeurs tels que SAMSUNG SDI, LG et SK-ON. Une joint-venture sera prochainement créée avec un partenaire local, permettant d'asseoir la présence commerciale du Groupe sur ce marché prometteur, tout en garantissant une meilleure adaptation des produits aux spécificités du marché sud-coréen et un ancrage solide au sein de l'écosystème industriel local.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats annuels 2024 : 27 mars 2025

Réunion investisseurs SFAF : 02 avril 2025 – 10h00

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 227 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

