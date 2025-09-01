STIF : STIF : Entrée en négociation exclusive avec BOSS INDUSTRIAL GROUP, en vue de la prise de contrôle de BOSS PRODUCTS, spécialiste nord-américain de la distribution de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel

Entrée en négociation exclusive avec BOSS INDUSTRIAL GROUP, en vue de la prise de contrôle de BOSS PRODUCTS, spécialiste nord-américain de la distribution de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel

Densification du réseau commercial pour accélérer les ventes et renforcer l'empreinte économique du Groupe aux Etats-Unis et au Canada

Saint-Georges-sur-Loire, le 1 er septembre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), annonce que le Groupe STIF, spécialiste de la protection contre les explosions, est entré en négociation exclusive avec BOSS INDUSTRIAL GROUP en vue de l'acquisition potentielle de 70% du capital de BOSS PRODUCTS, acteur nord-américain de la distribution de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel. Le Groupe STIF détenant déjà 10% du capital de BOSS PRODUCTS depuis le début de l'année 2024, la réussite de ce projet porterait à 80% la participation totale du Groupe STIF.

Comptant 50 collaborateurs, BOSS PRODUCTS est une entreprise familiale installée au Texas – Etats-Unis, spécialisée dans la distribution et la maintenance de systèmes de protection active et passive contre les explosions de poussières et de gaz en milieu industriel. BOSS PRODUCTS est le partenaire privilégié du Groupe STIF sur le territoire américain depuis 2017 pour la distribution en exclusivité des produits de la gamme Vigilex aux Etats-Unis et au Canada. La société détient aussi une participation majoritaire dans BOSS PRODUCTS UK, société de distribution sur le marché britannique, faisant aussi partie du projet de transaction.

Elle bénéficie d'une solide réputation dans les secteurs de l'agroalimentaire, du traitement des poussières et du bois avec un rayonnement commercial qui couvre les Etats-Unis et le Canada. BOSS PRODUCTS a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 17,7 millions de dollars et est une société rentable.

La réalisation du projet d'acquisition envisagé reste soumise à la signature des accords définitifs et aux conditions usuelles en la matière.

Le projet d'acquisition serait financé par endettement bancaire et devrait prendre effet dans les prochaines semaines. A l'issue de l'opération, le management de BOSS PRODUCTS resterait en place pour diriger les activités commerciales sur la zone Amérique du Nord.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF déclare : « La finalisation du projet d'acquisition de BOSS PRODUCTS, avec qui nous partageons une vision et des ambitions communes, constituerait une nouvelle étape essentielle dans la stratégie de déploiement du Groupe à l'international. Le souhait d'intégration de BOSS PRODUCTS correspond à notre volonté de disposer en propre d'un réseau local de distribution déjà établi et reconnu, en plus de notre site de production installé au Texas, pour servir l'ensemble de nos clients au plus près et permettre de diffuser plus largement l'ensemble de nos produits. Le continent nord-américain représente une zone à très fort potentiel et cette acquisition ouvrirait de nouvelles perspectives commerciales pour notre Groupe et ses produits innovants, certifiés et parfaitement en phase avec les attentes des industriels en matière de sécurité. Cette opération permettrait à STIF de profiter de l'excellente dynamique commerciale de BOSS (croissance annuelle à 2 chiffres) et par cette intégration verticale d'absorber la marge de distribution de son partenaire américain. Enfin, suite à l'intégration de StuvEx en juillet dernier, STIF dispose aujourd'hui d'une offre complète dans le domaine de la protection passive, protection active et prévention avec notamment des détecteurs d'étincelles, que l'intégration de BOSS PRODUCTS contribuerait également à commercialiser. »

Prochains rendez-vous

Résultats du 1 er semestre 2025 : 1 er octobre 2025 (après bourse)

Investor day : 02 octobre 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 350 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

