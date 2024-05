STIF : Revalorisation du contrat Tesla et signature de Sungrow

Revue à la hausse des perspectives

Jeudi dernier, STIF a annoncé l’ajustement à la hausse de ses perspectives de chiffre d’affaires 2024 de son activité BESS . La société prévoit une hausse des volumes d’affaires avec Tesla pour un montant désormais de 13 M€, contre 10 M€ initialement. STIF communique également sur une première commande auprès de Sungrow , un acteur majeur chinois, pour un montant de 5 M€.

Rehaussement de nos estimations

Suite à cette annonce, nous réhaussons nos attentes sur 2024. Nous attendons désormais 54,1 M€ de CA contre 48,8 M€ précédemment, soit une croissance de +52,5%. Ce changement se matérialise principalement par la hausse des revenus liés à l’activité BESS, désormais attendue à 20 M€ (contre 14,5 M€). La croissance de ce segment, bien mieux margé que l’ensemble des activités du groupe, devrait mécaniquement entrainer une hausse des marges de STIF. A ce titre, nous estimons que le groupe devrait atteindre une marge d’EBITDA de 15,6% sur l’exercice 2024 (vs 15,3% précédemment). Pour rappel, la guidance du management annoncée au moment de l’IPO (et non explicitement revue depuis) était l’atteinte d’une marge d’EBITDA de 12% à horizon 2025 et de 15% à horizon 2027.

Recommandation

Suite à cette publication, nous conservons notre recommandation à Achat et réhaussons notre OC à 16,3€ (vs 14,9€ précédemment). Sur nos estimations et à notre objectif, le titre se paye 9,8x EV/EBITDA 24e.