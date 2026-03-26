STIF : Résultats annuels 2025 : solide performance

Résultats annuels 2025 : solide performance

Chiffre d'affaires : 90,5 M€ (+48%)

EBITDA : 20,6 M€ (+31%)

Résultat net part du Groupe : 11,8 M€ (+21%)

Proposition de dividende : 0,68 € par action

2026 : accélération de la croissance et conquête à l'international

Saint-Georges-sur-Loire, le 26 mars 2026 – 17h45 – Groupe STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie ses comptes consolidés annuels 2025 (clos au 31 décembre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 mars 2026. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par les commissaires aux comptes.

Compte de résultat simplifié

(en M€) 31/12/2025 31/12/2024 Variation Chiffre d'affaires 90,5 61,2 +47,8% Marge brute globale 57,1 39,6 +44% % du CA 63,0% 64,7% -1,7 pt EBITDA 20,6 15,7 +31% % du CA 22,7% 25,6% -2,9 pts Résultat d'exploitation 17,3 13,4 +28,7% Résultat financier (1,8) (0,2) +781% Résultat exceptionnel 0 0,09 - Impôts sur les résultats (3,2) (3,2) +0,3% Résultat net des entités intégrées 12,3 10,1 +21% Résultat net part du Groupe 11,8 9,7 +21,4%

Croissance de l'activité au-delà des objectifs

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF atteint 90,5 M€ pour l'ensemble de l'exercice 2025, en progression de +47,8% par rapport à l'exercice 2024.

Cette performance se situe au-dessus des objectifs présentés en octobre 2025 qui anticipaient un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 86,6 M€.

En proforma [1] , soit en intégrant sur l'ensemble de l'année les deux croissances externes Stuvex et Boss Products réalisées en 2025, le chiffre d'affaires se serait établi à 104 M€, soit une progression de +70%.

Cette solide croissance est portée par le segment Explosion Energy (BESS) qui réalise sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 41,4 M€ contre 29,3 M€ en 2024, en hausse de +41,4%. Cette activité représente 45,8% du volume d'affaires global.

Les ventes sur le segment Explosion Industrie passive profitent d'une gamme de produits très innovants et en constante évolution, commercialisés sur des zones géographiques à fort potentiel. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de ce segment s'élève à 16,6 M€ contre 10,8 M€ pour 2024, en hausse de +53,5% sous l'effet conjugué d'une croissance organique toujours très robuste (+2,6 M€ et +23,6%) et de la contribution des activités de BOSS Products sur ce segment à compter de son intégration.

Deux nouveaux segments ont été introduits suite à la consolidation des activités de Stuvex et de l'activité de négoce hors Groupe de Boss Products aux Etats-Unis.

Le segment Explosion Industrie active représenté par les activités de Stuvex affiche un volume d'affaires de 6,8 M€, sur le seul second semestre 2025 (7,5% du chiffre d'affaires global).

Le segment Distribution USA dégage un chiffre d'affaires de 4,4 M€, sur le seul second semestre 2025 (4,8% du chiffre d'affaires global).

Les gammes historiques du Groupe rassemblant les équipements de manutention pour les produits en vrac enregistrent un chiffre d'affaires de 19,6 M€ en 2025 contre 19,4 M€ en 2024 et représentent désormais 21,7% contre 31,7% un an auparavant du chiffre d'affaires global.

Résultats annuels et situation financière robustes

A fin décembre 2025, la marge brute s'établit à 57,1 M€ et 63,0% du chiffre d'affaires, en progression en valeur de +44% par rapport à l'exercice précédent (39,6 M€ et 64,7%).

L'EBITDA s'établit à 20,6 M€ sur l'exercice, contre 15,7 M€ un an auparavant, en progression de +31%, traduisant une amélioration significative de la profitabilité opérationnelle.

La marge d'EBITDA est conforme à nos anticipations, à plus de 20% du chiffre d'affaires, une performance d'autant plus solide qu'elle intègre un effet de change défavorable lié à l'évolution de la parité EUR/USD, ainsi que la consolidation sur 6 mois des acquisitions de STUVEX et BOSS PRODUCTS, dont les niveaux de rentabilité opérationnelle sont inférieurs aux standards du Groupe.

Le résultat d'exploitation s'établit également à des niveaux remarquables sur l'ensemble de l'exercice 2025, à 17,3 M€ contre 13,4 M€ un an auparavant, soit une progression de 28,7% sur douze mois.

Le résultat financier s'établit à -1,8 M€, en ligne avec nos attentes, compte tenu des acquisitions intervenues sur l'année.

Après impôts et soustraction des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 11,8 M€, en hausse de +21,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent (9,7 M€).

Au 31 décembre 2025, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 18,8 M€, en amélioration par rapport au 31 décembre 2024 (16,7 M€) ; la dette nette s'établit à 24,3 M€ permettant d'afficher un gearing inférieur à 0,8.

Les capitaux propres totaux sont également en hausse et s'établissent à fin décembre 2025 à 32,1 M€ contre 23,4 M€ au 31 décembre 2024.

Proposition d'un dividende en augmentation à 0,68 € par action

Le Conseil d'administration de STIF proposera lors de l'Assemblée générale du 22 mai 2026 le versement d'un dividende de 0,68 € par action au titre de l'exercice 2025 (vs. 0,59€ par action voté en 2025 au titre de l'exercice 2024). Le maintien de cette politique de distribution démontre la confiance du management dans les perspectives du Groupe.

Une ambition confirmée par la stratégie de déploiement à l'international

En 2025, le Groupe STIF a changé d'échelle en réalisant deux acquisitions structurantes : STUVEX, acteur européen de référence dans les dispositifs de protection active contre les explosions en milieu industriel, puis BOSS PRODUCTS, spécialiste nord-américain de la distribution des systèmes de protection passive et active.

Fort d'une présence établie sur plus de trois continents, le Groupe déploie une stratégie de croissance ambitieuse, portée par l'élargissement de son offre et une culture d'innovation continue. Cette dynamique s'appuie notamment sur le développement de STUVEX en Europe, l'extension de son portefeuille de solutions dédiées au BESS et l'accélération du lancement de nouvelles gammes à l'international.

Dans cette trajectoire, la récente prise de participation dans SAFEVENT renforce significativement la présence du Groupe en Scandinavie et vient enrichir son offre avec une technologie propriétaire de détection d'étincelles et de systèmes d'extinction.

Cap sur un doublement du chiffre d'affaires à horizon 2030

Le Groupe STIF vise un objectif ambitieux de 200 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2030, porté par la solidité de son ancrage international, la qualité de ses gammes de solutions intégrées de sécurité industrielle et une forte dynamique d'innovation. Cette trajectoire de croissance devrait s'accompagner d'un taux de marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires supérieur à 20%.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel, incluant les comptes consolidés au 31 décembre 2025, sera disponible au plus tard le 30 avril 2026 dans la rubrique « Informations Financières » / « Documentations financières » sur le site internet de la Société : https://investir.stif.fr/ . »

Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2026

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : 22 juillet 2026

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

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direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

06 85 36 76 81 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Isabelle Dray

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

06 85 36 85 11

[1] Périmètre proforma 2025 : Intégration des sociétés Stuvex et Boss Products au 1 er janvier 2025