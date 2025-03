STIF - Résultats 2024 nettement supérieurs aux attentes / Opinion: Achat / Objectif: 37,31 € vs 34,85 € / Potentiel: +21,5%

RN 2024 + Contact

Résultats 2024 nettement supérieurs aux attentes

REX : 13,43 M€, +325%, 22% du CA, +13 pts

RNpg : 9,68 M€, +384%, 15,8% du CA, +10,2 pts

Objectifs et prévisions revus en hausse

Actualité

Après avoir annoncé un CA annuel supérieur aux attentes (61,23 M€, +72,6%), Stif renouvelle l'exploit avec la publication de ses résultats 2024. La marge brute progresse de 92% à 64,3% du CA (+6,5 points), l'EBITDA de 228% à 26% du CA (+12,3 points), le Rex de 325% à 22% du CA (+13 points) vs 19,3% estimé et le RNpg de 384% à 15,8% du CA (+10,2 points) vs 13,7% estimé.

La rentabilité, déjà élevée au S1 avec une Mex de 17,1%, s'améliore fortement au S2 avec une Mex qui atteint 25,9% du CA.

Cette performance a été rendue possible par la combinaison de plusieurs éléments :

Un effet volume favorable grâce à la très forte croissance du CA sur les produits contre les risques d'explosions à destination des BESS dont les ventes ont représenté 29,3 M€ en 2024 soit 47,8% du CA vs 12,7% en 2023 et sur lesquels le groupe réalise une marge plus élevée que sur les produits historiques ;

L'impact positif de la baisse des prix des métaux, notamment de l'acier, qui a bénéficié à l'ensemble des activités du groupe ;

Une maitrise des frais de personnels qui progressent de 34,7%, moins que le CA (22,1% du CA, -6,2 pts) ;

Une amélioration du résultat financier (-0,21 M€ vs -0,34 M€ en 2023) grâce aux produits générés par le placement de la trésorerie ;

Une baisse du poids des minoritaires à la suite du rachat de 34% supplémentaire de sa filiale Stif Asia.

Les écarts par rapport à nos attentes s'expliquent principalement par une contribution des autres produits d'exploitations supérieure (4% du CA vs 2,5% estimé) et une évolution des charges d'exploitations plus faible (+52% vs +56% estimé).



Concernant les tableaux de flux, la CAF progresse de 234% et représente 75% de l'EBITDA. Elle est renforcée par une variation favorable du BFR (-1,7 M€) malgré une forte augmentation des stocks (+99%, +9 jours de CA) compensé par une excellente gestion des créances clients (+10%, -15 jours de CA) grâce à l'affacturage. Notons tout de même que retraité du factor, le BFR est stable en volume malgré la forte croissance de l'activité et voit donc son poids se réduire en jours de CA (51,5 vs 89 en 2023).

Les flux de trésorerie ainsi générés par l'activité (13,67 M€) couvrent largement les importants investissements industriels (5,24 M€) et financiers (3,85 M€). Du coté des flux de financements le groupe a procédé à l'émission de nouveau emprunts pour un total net de 4,98 M€. In fine, la variation de trésorerie est positive sur l'exercice de +8,82 M€.



Le bilan demeure très sain avec des fonds propres de 22,5 M€ (vs 13,7 M€ au 31/12/23), une trésorerie brute de 16,65 M€ et nette de dettes de 5,24 M€ (vs 1,41 M€ au 31/12/23).



Le groupe va d'ailleurs continuer sa politique de distribution de dividendes et va proposer le versement d'un dividende de 0,59€ par action (+211% vs 2023).