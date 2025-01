Stif: progression de 72% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Stif affiche un chiffre d'affaires de 61,2 millions d'euros pour l'ensemble de 2024, en progression de 72,3%, reflétant la montée en puissance de la commercialisation des produits dédiés à la protection des BESS (Battery Energy Storage System).



Sur ce segment, le spécialiste de la protection contre les explosions a enregistré un chiffre d'affaires 2024 de 29,3 millions d'euros, contre 4,5 millions en 2023. Cette activité représente ainsi 47,8% du CA total réalisé par le groupe à fin 2024.



'Positionné sur un segment de marché en croissance exponentielle et disposant d'une couverture géographique en expansion régulière', Stif confirme viser à horizon 2027 un CA de l'ordre de 80 millions d'euros avec un EBITDA supérieur à 20% du CA.





