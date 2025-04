STIF : Poursuite de la conquête commerciale dans le secteur des BESS

Poursuite de la conquête commerciale dans le secteur des BESS

Collaboration avec Fluence étendue au niveau mondial

Nouvelle commande significative formulée par Wärtsilä, acteur clé international de la transition énergétique

Saint-Georges-sur-Loire, le 22 avril 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce deux nouvelles avancées majeures en termes de conquête commerciale, à savoir l'extension au niveau mondial de l'accord précédemment signé avec Fluence et le gain d'une nouvelle commande significative formulée par Wärtsilä, un des leaders mondiaux de la production d'énergie.

D'une part, le Groupe vient de signer un accord global avec Fluence, acteur majeur du marché des produits et services de stockage d'énergie à l'international, portant sur la fourniture de protections contre les risques d'explosions. Après l'enregistrement en mars dernier de premières commandes pour la fabrication de panneaux d'explosion destinés aux sites opérationnels de Fluence en Asie du Sud-Est, ce nouvel accord étend la collaboration entre les deux groupes au niveau mondial. Les commandes de produits STIF pour les activités de Fluence en Asie seront ainsi honorées depuis le site de production de STIF à Suzhou (Chine). Les commandes de ces même produits pour les activités de Fluence en Amérique du Nord seront couvertes par le site de production de STIF au Texas (Etats-Unis). Des discussions sont également en cours pour la mise en place d'un dispositif similaire en Inde, selon la stratégie désormais éprouvée du Groupe de fabriquer au plus près des gros marchés potentiels.

D'autre part, le Groupe vient d'enregistrer une première commande significative d'équipements de protection contre les risques d'explosion auprès de Wärtsilä, opérateur finlandais dédié historiquement à la production d'énergie et aujourd'hui fortement diversifié, positionné comme un acteur clé de la transition énergétique. Wärtsilä propose à ses clients des solutions complètes intégrant à la fois des systèmes de batteries et des plateformes logicielles de gestion de l'énergie afin d'optimiser en temps réel la production, le stockage, la distribution d'électricité et la stabilisation des réseaux électriques. En accord avec les besoins opérationnels de Wärtsilä, les produits seront fabriqués depuis le site de production de STIF en Chine (Suzhou).

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « C'est avec fierté que je salue aujourd'hui ces nouveaux succès générés par les équipes commerciales du Groupe, qui confirment la pertinence et la solidité de notre vision industrielle liée au marché des B attery E nergy S torage S ystems. L'entrée de partenaires majeurs comme Fluence et Wärtsilä dans notre portefeuille client correspond à une nouvelle étape de développement majeure. Notre modèle basé sur la localisation de la production au plus près des marchés s'impose comme une réponse concrète aux enjeux actuels de souveraineté industrielle et de performance logistique. Dans notre cas, il s'agit de produire en France pour le marché Européen, en Chine pour le marché Asiatique et aux Etats-Unis pour le marché d'Amérique du Nord. Avec la montée du protectionnisme et des incertitudes concernant les droits de douane, STIF bénéficie d'un positionnement favorable et voit déjà arriver des effets positifs notamment avec la relocalisation de certaines productions de BESS aux Etats-Unis. Cette dynamique commerciale, combinée à une valorisation boursière désormais supérieure à 200 millions d'euros, soit 6 fois plus que lors de l'introduction en bourse en décembre 2023, valide le travail de nos équipes et ouvre des perspectives enthousiasmantes pour l'avenir. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs, des partenaires, actionnaires et investisseurs pour leur confiance et contribution. »

Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2025

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 : 22 juillet 2025 (après bourse)

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14