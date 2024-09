STIF : José BURGOS lauréat du Prix EY de l'Entreprise Familiale pour la région Ouest dans le cadre des Prix EY de l'entrepreneur de l'année 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

José BURGOS lauréat du Prix EY de l'Entreprise Familiale pour la région Ouest dans le cadre des Prix EY de l'entrepreneur de l'année 2024

Saint-Georges-sur-Loire, le 24 septembre 2024 - 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce le gain par José Burgos, Président Directeur Général, du Prix de l'Entreprise Familiale pour la région Ouest décerné dans le cadre des Prix EY de l'Entrepreneur de l'année 2024.

La 32 ème édition du Prix de l'Entrepreneur de l'année organisée par EY, cabinet d'audit et de conseil, s'est tenue le 23 septembre 2024 à la Rennes School of Business. Cette cérémonie a mis à l'honneur les entrepreneurs de la région Ouest contribuant à faire rayonner l'économie et les écosystèmes régionaux engagés. Parmi 31 candidats de l'Ouest, cinq parcours entrepreneuriaux ont été récompensés par un jury composé de 8 membres indépendants. José Burgos a reçu le prix de l'Entreprise Familiale de l'Année.

José BURGOS, Président Directeur Général de STIF, déclare : « Je suis très honoré de recevoir ce prix. Il récompense l'action des hommes et des femmes qui m'entourent depuis mes débuts, que ce soient nos salariés, nos clients, nos fournisseurs et toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin au succès de STIF. Préserver une culture d'entreprise et des valeurs familiales fortes est, à mon sens, l'une des clés du succès actuel et futur de notre Groupe » .

José BURGOS, Président Directeur Général de STIF a rejoint son père et fondateur du Groupe éponyme, Manuel BURGOS, en 1998. De formation école de commerce spécialisation finance, il a développé son appétence pour le développement commercial au contact de son père et a construit le réseau de partenaires internationaux, d'abord en Asie et plus récemment en Amérique du Nord. Il est aussi à l'origine de la nouvelle orientation stratégique du Groupe décidée en 2022 pour adresser le marché des B attery E nergy S torage S ystems (BESS), nouvelle orientation qui a fait changer la société de dimension.

Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année est organisé sur l'ensemble du territoire français : Auvergne-Rhône-Alpes, Est, Ile-de-France, Nord de France, Nouvelle-Aquitaine, Ouest, Sud-Est et Occitanie. Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année est organisé par EY, en partenariat avec Edmond de Rothschild banque d'investissement privée, Samsic leader des services intégrés aux entreprises, Steelcase créateur de solutions innovantes pour les espaces tertiaires et Verlingue courtier en assurances, et avec le soutien de Bpifrance. Pour en savoir plus : https://www.ey.com/fr_fr/prix-de-l-entrepreneur-de-l-annee

Prochains rendez-vous :

Retail Day Euroland Corporate et Bourse Direct : 9 octobre 2024

Publication des résultats du 1 er Semestre 2024 : 9 octobre 2024 après Bourse

En amont de la publication des résultats du 1 er semestre, le 9 octobre après Bourse, vous pourrez écouter José Burgos, Président Directeur général de STIF à l'occasion de la 2 ème édition du Retail Day organisé conjointement par Euroland Corporate et Bourse Direct. Cette interview enregistrée, conduite par Marc Fiorentino, Président d'EuroLand Corporate, vous permettra de mieux apprécier le modèle d'affaires, la gamme produits du Groupe ainsi que la réalité des développements en cours sur le marché global des BESS.

Pour s'inscrire dès maintenant à l'évènement : https://www.boursedirect.fr/fr/evenement-retail-day

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

