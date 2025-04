Stif : des volumes d’activité exceptionnels grâce au segment BESS

AOF - EN SAVOIR PLUS

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels en octobre prochain, Stif présentera sa nouvelle feuille de route stratégique et commerciale. Le groupe y dévoilera ses nouveaux objectifs à horizon 2030. Il faut s'attendre à une nouvelle progression de son activité et à l'acquisition de nouveaux clients à l'international.

Le PDG et le directeur financier de Stif affirment que les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires seront atteints plus rapidement que prévu. Cet objectif avait initialement été planifié à horizon 2027.

Jouissant d'une présence commerciale solide répartie sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, Stif continuera à se développer sur le segment BESS. Ce marché, évalué à 13 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 43,9 milliards de dollars d'ici fin 2030 avec un taux de croissance moyen annuel de 28,9% au cours de la période de prévision 2023-2030.

Quant aux perspectives, José Burgos affirme que Stif "cible à fin 2025 un chiffre d'affaires en croissance de 20% et un taux d'Ebitda durablement supérieur à 20% du chiffre d'affaires". La croissance sera principalement tirée par l'Asie.

Au lendemain de la publication de robustes résultats annuels, les investisseurs ont salué cette performance en Bourse. Le 28 mars, le titre Stif a bondi de 11,07% à 34,10 euros. Introduit en Bourse en décembre 2023 à 6,50 euros, le cours a donc depuis été multiplié par plus de 5. Depuis le 1er janvier 2025, l'action gagne plus de 43%.

L'Ebitda de 15,7 millions d'euros a plus que triplé sur un an (4,7 millions en 2023). "Cette performance s'est accompagnée par le quasiment doublement de la marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires en 2024 : 25,6% contre 13% en 2023", relève Christophe Canal.

Sur ce segment, Stif a généré un chiffre d'affaires de 29,3 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros un an auparavant. Il représente 47,8% de l'ensemble des volumes d'activité réalisés par le groupe contre 12,6% en 2023.

(AOF) - Jose Burgos, PDG de Stif, et Christophe Canal (directeur financier) sont revenus hier lors d’un déjeuner de presse sur les solides résultats de l'exercice 2024 publiés le 27 mars dernier. L'entreprise angevine a atteint des volumes d'activité exceptionnels grâce à la commercialisation des produits dédiés à la protection contre les explosions, et en particulier pour le segment BESS (Système de stockage d'énergie par batterie). En 2024, les ventes du groupe ont bondi de 72,7% à 61,2 millions d'euros, tirées par cette activité BESS.

