STIF : Ajustement à la hausse des perspectives de chiffre d'affaires 2024 de l'activité BESS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ajustement à la hausse des perspectives de chiffre d'affaires 2024 de l'activité BESS

Hausse des volumes d'affaires avec Tesla pour un montant global désormais de l'ordre de 13 M€

Première commande enregistrée auprès de SUNGROW, acteur majeur chinois, pour un montant de 5 M€

Saint-Georges-sur-Loire, le 23 mai 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste mondial de la protection contre les explosions, relève significativement le niveau de chiffre d'affaires attendu sur l'exercice en cours pour son activité de protection contre les explosions de B attery E nergy S torage S ystem.

D'une part, dans le cadre des relations commerciales établies avec Tesla, STIF a récemment enregistré une augmentation du volume d'affaires de 30 % (3 M€) de la part du spécialiste américain du stockage d'énergies renouvelables. D'autre part, le Groupe a validé le référencement de ses produits auprès de SUNGROW, acteur chinois spécialiste des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, et enregistré une première commande d'un montant total de 5 M€. Ces deux réussites commerciales majeures contribueront fortement à la croissance de l'activité et du chiffre d'affaires du Groupe en 2024.

En février dernier, STIF avait annoncé un premier volume d'affaires significatif avec Tesla pour la fourniture de panneaux anti-explosion aux Etats-Unis correspondant à un montant de l'ordre de 10 M€ sur l'exercice en cours. Cette révision à la hausse de l'ordre de 3 M€ valide le savoir-faire de STIF pour répondre aux plus grands donneurs d'ordre mondiaux dans le secteur des BESS, basé à la fois sur une gamme de produits Vigilex Energy parfaitement adaptée aux besoins clients et de très haute qualité, et un outil de production très performant.

Implanté en Chine depuis 2011 au travers notamment de son usine de Suzhou, le Groupe est heureux de démarrer une nouvelle relation commerciale avec SUNGROW, l'un des acteurs chinois les plus importants du secteur industriel du stockage d'énergie renouvelable (BESS). Une première commande de 5 M€ pour des panneaux de protection contre les explosions a ainsi été enregistrée récemment. Ces derniers seront directement fabriqués sur le site industriel de Suzhou pour une livraison planifiée sur le second trimestre 2024.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « Je suis très heureux d'annoncer à la fois un renforcement des liens qui nous unissent à Tesla avec une extension de notre volume d'activité, et ce nouveau référencement avec SUNGROW suivi d'une première commande significative, équivalent à notre premier succès commercial en Chine sur le marché du stockage d'énergies renouvelables. Le marché des BESS connaît une croissance exponentielle et notre avance technologique nous positionne comme un partenaire privilégié de l'ensemble des acteurs dans ce domaine, pour des perspectives d'activité très prometteuses. L'ensemble de ces nouveaux volumes d'affaires enregistrés nous encouragent fortement à aller de l'avant auprès de l'ensemble des références mondiales sur le marché des BESS. »

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale des actionnaires

21 juin 2024

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

24 juillet 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14