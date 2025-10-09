Steve Schmitt nommé directeur financier de PepsiCo
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 13:15
Steve Schmitt rejoint le groupe agroalimentaire après avoir travaillé chez Walmart, où il occupe actuellement le poste de vice-président exécutif et CFO de Walmart US, supervisant la fonction financière d'une organisation représentant plusieurs milliards de dollars.
Il avait rejoint Walmart en 2016 et a exercé plusieurs fonctions de direction au sein du géant de la distribution, après avoir occupé divers postes chez Yum! Brands, la maison-mère des enseignes de restauration Pizza Hut, Taco Bell et KFC.
