Steve Schmitt nommé directeur financier de PepsiCo
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 13:15

PepsiCo fait part de la nomination de Steve Schmitt comme vice-président exécutif et directeur financier (CFO), à compter du 10 novembre. Il succédera alors à Jamie Caulfield qui restera conseiller jusqu'à son départ en retraite en mai 2026.

Steve Schmitt rejoint le groupe agroalimentaire après avoir travaillé chez Walmart, où il occupe actuellement le poste de vice-président exécutif et CFO de Walmart US, supervisant la fonction financière d'une organisation représentant plusieurs milliards de dollars.

Il avait rejoint Walmart en 2016 et a exercé plusieurs fonctions de direction au sein du géant de la distribution, après avoir occupé divers postes chez Yum! Brands, la maison-mère des enseignes de restauration Pizza Hut, Taco Bell et KFC.

